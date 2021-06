Opinión

EN TORREÓN...

EL GOBER, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís presentó ayer por la mañana la tarjeta de Te echamos la mano, además de entregar escrituras como parte de los compromisos y acciones establecidos con las y los coahuilenses...

EL EVENTO...

TUVO LUGAR en colonia Santiago Ramírez, muchas colonias se enclavaron en el sector

ENRIQUE MARTÍNEZ...

Y MORALES, el diputado MARIO CEPEDA, el alcalde JORGE ZERMEÑO Infante, el director de Escrituración en CERTTUR, MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ, una característica del norte del país, del norte de Coahuila, cuando ofrecí y me comprometí a regularización, había un sinnúmero de complejidades que a estas alturas ya podremos escriturar, donde haya que expropiar, expropiaremos...

TORREÓN NO SE DETIENE...

COAHUILA TIENE RETOS importantes, afortunadamente mantenemos coordinación con los 38 alcaldes, Los proyectos programados, se ejecutarán, todo con respeto hacia la gente...

POSTERIORMENTE...

ACUDIÓ A LA REUNIÓN de trabajo educativo, haciendo hincapié en que Coahuila registra ya la tercera etapa en volver a clases presenciales...

COMITÉ DE SALUD...

NO HEMOS DETENIDO la marcha, no debemos bajar la guardia, cumplir con los protocolos, porque no queremos que suceda lo que en otras entidades, donde se da a conocer rebrotes, en Coahuila, hacemos las cosas bien y la mejor prueba es el combate a la pandemia, dijo...

INFLACIÓN...

LA EXPRESIÓN REAL DE LA ECONOMÍA FAMILIAR está muy lejos de coincidir con los números de los expertos en la evolución mensual y anual, por la sencilla razón de que, aumentos son aumentos y nadie puede cambiarlos, solo impactan en forma negativa en el salario...

EL ACABOSE ES CUÁNDO...

EL ALZA EN LOS PRECIOS TIENE QUE VER CON LOS ALIMENTOS, porque la gente tiene que pagarlos, en el entendido de que, implica abstenerse de la adquisición de otros productos y servicios que también son elementales en el funcionamiento de los hogares...

EN RIESGO PERMANENTE POR NECEDAD...

LO SIGNIFICATIVO, PARA PODER CRECER humanamente, es tender puentes de quietud y concordia, porque sin una visión de conjunto nadie tendrá futuro´ eso es lo que diferencia a Coahuila de otras Entidades Federativas, la coordinación, es la base del éxito...

NOSOTROS, LOS HUMANOS...

TENEMOS QUE APRENDER A COMPLEMENTAR NUESTRAS DIFERENCIAS en un "nosotros" cada vez más cohesionado. Quitemos, luego, los muros que nos separan. Trabajemos el corazón. Pongamos espíritu conciliador en todas las tareas diarias...

REENCONTRÉMONOS HUMANAMENTE...

SINTAMOS ESE VÍNCULO DE CAMINANTES al unísono. Apoyémonos recíprocamente...

NO IMPORTAN LAS NACIONALIDADES...

LO QUE SÍ NOS CONCIERNE ES EL ACCESO a derechos fundamentales como la educación, sanidad, empleo y libertad de circulación. Apreciemos la oportunidad de crecer unidos...

TAMPOCO ACTIVEMOS...

LOS RIEGOS DE LA INHUMANIDAD. PRECISAMENTE, con el aviso de la pandemia de COVID 19 y las continuas protestas contra el racismo, lo que se ha puesto de manifiesto es la urgente necesidad de un orbe más hermanado, donde nadie se quede atrás. Sin embargo, cada día son más los refugiados y desplazados forzosos que nos piden una sonrisa de aliento, algo esencial en el "nosotros" para poder mantenernos sensibles y humanos...

LA DESHUMANIZACIÓN...

ES TAN CRUEL QUE NOS ESTÁ DEJANDO SIN ALMA. No pasamos de las palabras. Vivimos en riesgo permanente de deshumanizarnos, hasta el extremo que se requieren, como jamás, de acciones concretas para poder construir juntos ese porvenir, donde se manifieste continuamente el amor y la acogida...

LO SIGNIFICATIVO...

PARA PODER CRECER HUMANAMENTE, es tender puentes de quietud y concordia, porque sin una visión de conjunto nadie tendrá futuro. El virus de la indiferencia nada reconstruye ni calma. Estamos necesitados de un cambio de actitud, que tome como punto de ejercicio, promover el diálogo y la equidad. De ahí, que toda labor deba considerarse, por pequeña que nos parezca, para crear otro mundo más inclusivo e igualitario...

COMO UN GRITO MÁS...

EN LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN A LA HOMOSEXUALIDAD, se convoca anualmente cada 29 de junio, el tradicional Día del Orgullo Gay y, durante el mes se realizan diversas marchas, festejos, jornadas y eventos culturales, para reclamar respeto y libertades para la diversidad sexual. Ser diferente no significa ser inferior o ser anormal, según se consideraban en las severas tradiciones y prejuicios que aún subyacen en la sociedad...

TODAVÍA LA DISCRIMINACIÓN...

Y LAS VIOLENCIAS HACIA ESTE SECTOR SOCIAL continúan presentes:..

LA OBRA DEL PAR VIAL...

ES AGRADECIDA por los vecinos, los que felicitan al GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís y claro, reconocen el trabajo del alcalde FLORENCIO SILLER Linaje, en sinergia con el estado...

LA OBRA CONECTA DOS COLONIAS...

CON EL LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI y con Monclova, fue por ello que el JEFE de la COMUNA, insistió ante el Gobierno del Estado para su aprobación y ejecución...

ABUR...