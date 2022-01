NÚMERO UNO ENTRE LOS PRIISTAS?

MIGUEL RIQUELME SOLÍS?

MANTIENE PRIMER LUGAR entre Gobernadores emanados del PRI y segundo entre los 32 mandatarios del país?

DE ACUERDO AL ÚLTIMO MUESTREO?

DE MITOFSKY, el Gobernador panista de Yucatán MAURICIO VILLA ocupa la primera posición general con 72.5 de porcentaje en las preferencias, seguido por MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís que tiene una aceptación del 68.5 por ciento, Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, 63.3; Marina del Pilar Ávila de Baja California con 61.7; en tanto que que Claudia Sheinbaum aparece con 59.1, Mauricio Kuri de Querétaro, 58.9?

EL VECINO SAMUEL GARCÍA?

GOBERNADOR de Nuevo León, se ubica en el lugar número 13 con 55.5. García, avanza lentamente, pero es claro que a pesar de sus acciones y buenas intenciones, no logra obtener el respaldo mayoritario de la ciudadanía neolonesa?

SE REDUCEN CONTAGIOS...

AYER, COAHUILA reportó 519 casos nuevos (nada que ver con los 1 mil 97 del sábado, los 650 del domingo y los 700 del pasado viernes), entre ellos 6 defunciones, ojalá y esto continúe así y el Coronavirus sea controlado?

AL RESPECTO...

EL GOBERNADOR RIQUELME dejó en claro que no se tomarán decisiones arrebatadas y que no se va a retroceder en la reactivación económica, al desmentir rumores que circularon el fin de semana, sobre cierres de negocios por el incremento en contagios; no se van a tomar decisiones arrebatadas, dijo MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS?

EL GOBERNADOR ADVIRTIÓ QUE SE TIENE CLARO?

QUE LOS CONTAGIOS NO ESTÁN EN LA INDUSTRIA o en los comercios, sino en la indisciplina social y en que mucha gente no se quiere vacunar?

DIJO QUE DURANTE EL FIN DE SEMANA, MUCHAS PERSONAS LO BUSCARON por el contenido de un mensaje por WhatsApp, donde se indicaba sobre el cierre de muchas actividades y lamentó este tipo de rumores?

AL HABLAR SOBRE EL AUMENTO EN EL NÚMERO DE CONTAGIOS?

MANIFESTÓ QUE SE ANALIZARÁ CADA SITUACIÓN, pero sin dar marcha atrás a la reactivación económica y en todo caso habrá disminución de horarios o de aforos, e hizo hincapié en que se cuidará la salud de los coahuilenses, sin perjudicar la reactivación de la economía, porque de otra manera quién le paga al trabajador o al empresario por esas pérdidas.

AYER...

EL HUÉSPED PRINCIPAL DE PALACIO ROSA, junto con ROMÁN ALBERTO CEPEDA González, presidente municipal de Torreón, puso en marcha el programa de empleo temporal denominado LA OLA Torreonenses cuidando la ciudad; entregó 14 unidades nuevas que se incorporan al parque vehicular de la PERLA de la LAGUNA?

EL PROGRAMA...

VENDRÁ A FORTALECER la economía familiar de 200 trabajadoras y trabajadores dedicados a la limpieza y el embellecimiento de la ciudad. ´A partir de hoy, veremos un Torreón más limpio y con mejores espacios públicos para nuestras familias´, señaló el MANDATARIO?

DIJO SENTIRSE GUSTOSO...

DE ESTAR EN TORREÓN con el alcalde Román Alberto Cepeda González, con quien irá trabajando por el bien de los ciudadanos.

SON MUCHAS LAS DEFICIENCIAS DE LA 4T...

DESABASTO DE MEDICAMEDICAMENTOS, falta personal médico y por consiguiente el servicio que brindan instituciones como el ISSSTE y el SEGURO SOCIAL es peor, aquí en la región, semanas enteras tenemos que padecer la falta de doctores en el área de Medicina Familiar y las urgencias no hay quien las atienda porque los médicos no acuden o simplemente abandonan los consultorios mientras que adultos mayores, pacientes con enfermedades crónico degenerativos y menores, tan propensos a enfermarse en esta época del año. Regresan a sus hogares sin haber sido atendidos?

LAS PRIORIDADES EQUIVOCADAS DE MORENA y OBRADOR...

HAN COSTADO LA VIDA DE MILLONES DE MEXICANOS. Han decidido dar recursos ilimitados a caprichos y al mismo tiempo han ignorado el desabasto de medicamentos. Esta crisis de salud no puede continuar, ¿Las Medicinas? Bien gracias?

EN CARNE PROPIA...

HE PADECIDO ESTA SITUACIÓN, la semana pasada acudí al mal llamado Puesto Periférico del ISSSTE en San Buena, mi tierra, con la intención de recibir consulta, al menos para que me dieran recetas para luego trasladarme a Monclova para que me surtieran los medicamentos que por mi enfermedad debo tomar diariamente, pero saben que, el doctor que cuando acude, atiende de 16 a 17:30 horas y en raras ocasiones hasta la 18 horas para atender a pacientes que viven desde Abasolo, San Buena, Nadadores y Sacramento, empleados federales y estatales, así como cientos de maestros?

VOY AL IMSS...

Y ME ENCUENTRO UNA SITUACIÓN IGUAL o peor, batallas para ingresar, las asistentes de los galenos dicen que debes permanecer afuera y que cuando te toca, si es que alcanzas lugar, ellos te hablan, vas a urgencias y ni quien te reciba?

FINALMENTE LOGRAS TU PROPÓSITO?

VAS A LA VENTANILLA DE FARMACIA a solicitar la medicina y ¡sopas!, la respuesta es ?No tenemos en existencia, regrese tal día?, pero señorita le dices con lastimera voz, necesito el fármaco, mi enfermedad se puede complicar ¡ya le dije no hay, vuelva después!, echando pestes y recordando el 10 de mayo al personal y al propio López Obrador, te retiras?

COMO MIS MEDICINAS...

NO PUEDEN SUSPENDERSE porque me da la chiripiolca y se me bota la chalina, además de no poder caminar, tengo que disponer casi el 50 por ciento de mi raquítica pensión para comprar medicina de patente cuyo costo quincenal es de 4 mil y pico de pesos. Y todavía los doctores me piden consumir una dieta que está muy por encima de mi capacidad económica. Ahí síganle con el viejío que en mala hora eligieron como presidente?

ABUR...