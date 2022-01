SIGUEN REGISTRANDO CIFRAS RÉCORD DE CONTAGIOS...

LUEGO QUE EL MIÉRCOLES...

SE REGISTRARON 1 MIL 255 NUEVOS casos de Coronavirus, ayer jueves, se reportó la mayor cantidad de contagios de Covid-19 en sus modalidades DELTA Y ÓMICRON, con 1 mil 353 casos nuevos...

SALTILLO, TORREÓN, MONCLOVA...

CONTINÚAN A LA ALZA con 2 mil 199; 1 mil 27 y 850 respectivamente; Piedras Negras 522; Múzquiz 423; Frontera, 410; Acuña 400; Sabinas 368 y así por el estilo...

DONDE DEBE SURGIR LA VOZ DE ALERTA...

ES EN MI PUEBLO, SAN BUENAVENTURA que suma 146, después que el día anterior contabilizó 118; EL PUEBLO MÁGICO, también reporta cantidad récord con 142, dejando atrás los 128 del día anterior...

AQUÍ, HUGO LOZANO SÁNCHEZ...

Y MANUEL VILLARREAL CORTÉZ, deben alertarse y fortaleces protocolos y si se puede, implementar nuevas medidas de prevención, obligar el uso de cubrebocas y el uso de gel antibiótico, manteniendo la sana distancia y sobre todo, evitar reuniones y eventos masivos, de los contrario el MUNICIPIO con ENCANTO y el PUEBLO MÁGICO, tendrán problemas graves...

EL MIÉRCOLES...

EL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS...

CONVOCÓ A LOS INTEGRANTES DE LOS SUBCOMITÉS TÉCNICOS Regionales COVID-19 a reforzar las inspecciones a las actividades que se han liberado, y a estar muy pendientes de cuál será el comportamiento del virus en las próximas semanas, para de ahí poder tomar las mejores decisiones...

AUNQUE QUE LA VARIANTE ÓMICRON...

ES ALTAMENTE CONTAGIOSA, EN COAHUILA no se han movido mucho los indicadores de hospitalización ni de mortalidad, dio indicaciones para que se revise en los Subcomités Técnicos Regionales Covid-19 todos los eventos que piden ser aprobados. "Lo que debemos analizar no es cómo cerramos actividades o cómo retrocedemos, sino cómo contralamos lo que viene", mencionó...

RIQUELME SOLÍS... LLAMÓ A MUNICIPIOS Y FUNCIONARIOS ESTATALES a revisar todas las actividades y eventos que se autorizan, y retomar la vigilancia estricta de los protocolos sanitarios indicados para cada uno de ellos, así como de las actividades que ya se encuentran abiertas...

AYER, EL GOBER...

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME y Solís y su homólogo de Yucatán, MAURICIO VILA DOSAL, respectivamente, así como DANTE ELIZALDE GÓMEZ, presidente del Club Santos Laguna, presentaron la Copa Internacional Santos-Yucatán 2022, misma que se celebrará del 16 al 21 de marzo en Mérida, y en la que se espera participen cerca de 3 mil jugadores en ambas ramas, de entre 5 y 17 años...

EL ANUNCIO SE HIZO...

EN LAS INSTALACIONES DEL TSM y se espera la participación de alrededor de 200 equipos de diversas entidades del País, así como del extranjero. Ambos Mandatarios coinciden en que se trata de un evento de carácter internacional, en el que se trata de ganar-ganar para las dos entidades...

MIGUEL RIQUELME agradeció la visita de VILA DOSAL, al comentar que hay muchas semejanzas en la atención que brinda dicha entidad sureña con sus programas, por ejemplo, el eje de atención a la pandemia. El evento enaltece el orgullo de nuestro equipo; este Club fue de los primeros en tener público de manera presencial a nivel nacional de los conjuntos de la Copa, y es sumamente responsable en los protocolos de la salud, lo que también les va a ayudar", aseguró...

LA COPA INTERNACIONAL SANTOS LAGUNA - YUCATÁN 2022 que se llevará a cabo del 16 al 21 de marzo en la ciudad de Mérida. En este torneo de fútbol participarán 2,500 deportistas de 130 equipos de toda la República Mexicana y países invitados. Felicidades al @clubsantos por este esfuerzo que enaltece nuestro orgullo de ser laguneros...

EL GOBIERNO DEL ESTADO...

INICIÓ LA REVISIÓN DE LA REVISIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO al campo y los acuerdos con Ayuntamientos, para la mezcla de recursos, informó JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ...

EL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL CONSIDERÓ FUNDAMENTAL la alianza con alcaldes y alcaldesas, con el fin de ampliar la cobertura de los programas que se pondrán en marcha este año para el sector campesino...

INDICÓ QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES acaban de iniciar su gestión y el objetivo es darles a conocer los programas estatales, para que hagan su planeación presupuestal y decidan en donde pueden coordinarse con el Gobierno del Estado, para atender las necesidades en el medio rural...

GRACIAS AL SECTOR SALUD DE COAHUILA...

AL PROGRAMA BIENESTAR Y SU PERSONAL; el pasado miércoles, me aplicaron la tercera dosis 8REFUERZO) de vacuna Anticovid, igual como miles de personas, entre ellos los docentes de todos los niveles...

MI AGRADECIMIENTO OBEDECE...

A QUE LA VACUNA ME FUE APLICADA directamente en mi domicilio, es decir, no hubo necesidad de acudir al módulo ubicado en el Auditorio Municipal ´Profesor Cuauhtémoc Cortez´, mi esposa, acudió al citado inmueble, donde había largas filas y tardaron entre dos y tres horas, como la fecha para vacunar a mayores de 60 años no pude ir debido a problemas de salud, mi mujer preguntó que si podía ir con los de 50-59 años y los mentores, cuál sería su sorpresa cuando le dijeron que no había necesidad, que ellas irían a mi casa a las 12.30 horas, como así sucedió...

EL REFUERZO...

COMO EL ESQUEMA COMPLETO de la primera fase, deben ser aplicados, ello protege contra el Covid-19 y sus variantes, si bien no evita el contagio, disminuye las molestias, yo soy ASINTOMÁTICO y me contagié en septiembre de 2020, puedo enfermar y si no me protejo, puedo contagiar a otros...

EL GOBERNADOR RIQUELME SOLÍS, ha sido insistente en que todos los coahuilenses se apliquen el fármaco, muchos por temor, desinterés o por otros motivos, no lo hace ¡VACUNESE, PROTEJASE USTED Y PROTEJA A LOS DEMÁS!...