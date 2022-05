AQUELLO DE QUE EN MÉXICO, LA JUSTICIA ES PRONTA Y EXPEDITA, solo es una frase bonita, pues los deudos de los 7 mineros muertos en la mina MICARÁN, del mineral de RANCHERÍAS municipio de Múzquiz, a casi un año de la tragedia siguen esperando justicia.

EL DIA 4 DE JUNIO DE 2021, día de la tragedia, toda la plana mayor del gobierno del estado llegó a dar el pésame a los deudos, desde el gobernador hasta funcionarios segundones, en unos días más se cumple el año y nunca regresaron a cumplir LA JUSTICIA QUE PROMETIERON.

EL SUB SECRETARIO DE LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO EN EL ESTADO, Lic., José Luis Chapa Resendes, no quiere entregar el peritaje sospechándose que tal vez no se realizó, los mercaderes de la justicia, protegiendo a los patrones.

GERARDO NAJERA, supuesto propietario de la mina, ni los gastos funerarios les pago, mucho menos la indemnización establecida en la ley, a invitación de un grupo de abogados enviados por el Lic., Ricardo Mejía Berdeja los acompañe a rancherías, los deudos, por fin tienen confianza de lograr justicia al intervenir la federación.

