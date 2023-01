BENDETA POLITICA.

POR MUNDO VILLA. EL CLASICO SABADAZO, es muy común en las venganzas políticas, algo recurrente en el quehacer político mexicano, la historia no nos deja mentir. EL MENSAJE, llego a donde fue enviado, la detención del llamado gallo de acero, deja muy claro que la señora justicia no es pareja, pues hay mas ex funcionarios pendientes de un balcón, quienes gozan de protección por intereses creados.

EL IMPERIO DE LA LEY, debe ser parejo, pero, el pero que nunca falta, eso es en teoría, pues la realidad es muy distinta, a la vista de los monclovenses hay protección y contubernio, en algunos casos.

JUAN PUEBLO, sabe que la política siempre pasa por encima de la ley, si el detenido la debe que la pague, pero no es justo ni moral, que la ley no sea pareja, LA RAZA PREGUNTA Y LOS DEMAS, POS POS ¿PA / ¿CUANDO?. Hasta la próxima.