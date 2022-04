EL PADRE CRONOS, con su paso incesante sigue su marcha interminable, y ya estamos a la mitad de abril y de la convocatoria para renovar los comités municipales del PRI, nada.

MIENTRAS TANTO EN MONCLOVA, la división entre las huestes tricolores cada día más profunda, algo que está a la vista de toda la clientela electoral.

LOS DINOSAUROS, no quieren irse a cuidar a los nietos, por lo que el relevo generacional tan necesario no llega, a las caras nuevas no los dejan avanzar.

LA SITUACION NO ESTA PARA PERDER EL TIEMPO, el amasiato de azules y tricolores necesita mucho labor de convencimiento, pues después de tener años como adversarios políticos, hoy derrochando cinismo quieren ir como hermanitos agarrados de la mano. Hasta la próxima.