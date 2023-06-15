EL PODEROSO CABALLERO QUE ES DON DINERO, es indispensable para hacer política, esto, es bien sabido por la clientela electoral de todo el país. “LOS CORCHOLATINES” DEL PT Y PARTIDO VERDE, también recorrerán todo el solar patrio, en franca violación a la legislación electoral, los recursos, no saldrá del partido MORENA, pues su dirigente, ya anuncio, que los 6 precandidatos DE LA CUARTA T tendrán que rascarse con sus uñas.

EL PRESIDENTE, YA LES DIO LAS VOZ DE ARRANQUE, dejando muy claro que no respeta nada, recordemos sus palabras, A MI NO ME VENGAN, CON QUE LA LEY, ES LA LEY.

LA DESAPARICION DEL “DEDASO” ES GATOPARDISMO, pues es una falacia de las muchas a que nos tiene acostumbrados el actual régimen, ya que al final, SERÁ LA MISMA GATA, NOMAS QUE REVOLCADA. P.D. LA DUDA QUEDA EN AIRE, ¿DE DONDE, SACARAN LAS CORCHOLATAS, RECUR$O$ PARA SUS CAMPAÑA$?. HASTA LA PRÓXIMA.