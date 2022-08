JUSTICIA, JA, JA, AJA

EN MÉXICO, LA SEÑORA JUSTICIA, SIEMPRE HA SIDO SELECTIVA, pues nunca alcanza a los poderosos, quienes son protegidos por el sistema y esto no es nuevo, ya que hoy como ayer lo hemos visto. LA VERDAD HISTÓRICA, se tejió desde lo más alto del poder, el llamado ex abogado de la nación no actuó de muto propio, obvio que recibió órdenes de más arriba.

DETENIENDO CAHARALITOS, DEJANDO LIBRES A LOS PECES GORDOS, ante la presión de los deudos de los 43 estudiantes desaparecidos buscando que esta se diluya, acciones muy comunes del supremo gobierno.

LA LEY ES DE OBSERVANCIA GENERAL, esto no debe olvidarse, los responsables que los hay, deben comparecer sea quien sea, PERO LA HEBRA, SIEMPRE SE REVIENTE POR LO MAS DELGADO.

HASTA LA PRÓXIMA.