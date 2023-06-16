La corrupción sigue

CON LA BANDERA DEL ATAQUE FRONTAL A LA CORRUPCION, llego la 4 T, al gobierno federal, el hartazgo de la clientela electoral lo hizo posible, ante los saqueos de la anterior administración federal. SOLO QUE ESA BANDERA, QUEDO MANCHADA CON MAS DE LO MISMO, pues fue una falacia, que se acabaría la corrupción, ya que sigue por toda la parcela burocrática federal.

SALE AHORA, LA CORRUPCION AZUCARADA, que se dio en la dependencia de lo que antes fue la CONASUPO, que supero en millones de pesos, a la ESTAFA MAESTRA.

EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS, DE FAMILIARES DEL PRESIDENTE, YA FUE DENUNCIADO, PERO LA CORRUPCIÓN, AL AMPARO DE LA PARENTELA, SIGUE EN LA BUROCRACIA FEDERAL, AQUELLO DE NO MENTIR, NO ROBAR Y NO DEFRAUDAR, SOLO FUE UN ESLOGAN DE CAMPAÑA EN EL QUE CAYERON, MÁS DE 30 MILLONES DE MEXICANOS.

HASTA LA PRÓXIMA.