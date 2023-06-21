La moda hoy

EN LAS REDES SOCIALES, tan de moda, observamos cosas positivas y otras no tanto, por lo que hay que tener mucho cuidado, ya que los fraudes y las mentiras abundan.



AL AMPARO DE LAS TINIEBLAS DE LA NOCHE, es cuando tengo tiempo para navegar en la red, donde muchas cosas son una falacia, por lo que hay que tomarlas con cautela.

LA PICARDIA DEL MEXICANO, es única en el mundo, en la madrugada de hoy, cuando el insomnio me hizo su presa, pase un buen rato en la computadora.

DONDE ENCONTRÉ, una reflexión que me hizo recordar el ingenio de nuestra raza, esto decía, CUANDO PONCIO PILATO, CONSULTÓ A LA MUCHEDUMBRE, A QUIEN LIBERÓ, TODOS LE CONTESTARON, A BARRABÁS EL LADRÓN, A MAS DE 2 SIGLOS, EL PUEBLO, SE SIGUE EQUIVOCANDO,ELIGIENDO A LOS LADRONES, ¿UNA MERA COINCIDENCIA?.

HASTA LA PRÓXIMA