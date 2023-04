LAS CAMPAÑAS AVANZANDO

EL PÁDRE CRONOS, CON SU PASO INCESANTE SIGUE SU MARCHA INTERMINABLE, las campañas políticas siguen su curso, los candidatos recorriendo todos los rincones del solar coahuilense. MIENTRAS LAS ENCUESTAS "CUCHAREADAS" en las redes sociales, son el comentario entre la sociedad que al final será quien diga la última palabra el día de la elección.

LA GUERRA SUCIA, NO PODIA FALTAR, propuestas muy pocas, no hay nada nuevo en el escenario político, la compra de voluntades y conciencias ya empezó. UNOS AVANZANDO, EN EL ANIMO DE LOS ELECTORES, otros con actitudes ridículas pretendiendo demostrar humildad, la verdad, la veremos el día 4 de junio, todos a votar, amable lector, salga a votar, por quien usted quiera, pero no se quede sin hacerlo, EL DEBATE DESPEJARA ALGUNAS DUDAS, PERO EL RESULTADO VERDADERO, LO VEREMOS EL DIA 4 DE JUNIIO.

Hasta la próxima.