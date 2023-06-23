DISFRUTAR DE UNA AROMÁTICA TAZA DE CAFÉ, LEYENDO UN LIBRO, es algo que cuando dispongo de tiempo, llevó a cabo, abrevando cultura. ANOCHE DESPUES DE PRESENCIAR UNA DERROTA MÁS DE LOS ACEREROS, retome una de mis aficiones como es la lectura, que tanto disfruto. TOME UN LIBRO AL AZAR, era sobre la vida del filósofo, poeta, dramaturgo, ensayista, e historiador, francés mejor como VOLTAIRE. UNA DE SUS MAS CONOCIDAS REFLEXIONES, fue cuando dijo, solo la gente de bien, puede tener amigos, ya que la gente perversa, tiene cómplices, la gente la gente interesada, tiene socios, la gente política, tiene partidarios, la gente, de la realeza tiene cortesanos, solo la gente de bien, TIENE AMIGOS, P.D. PALABRAS, QUE DESPUES DE VARIOS SIGLOS, SIGUEN TENIENDO VIGENCIA.



HASTA LA PRÓXIMA.