De política y cosas peores

CIUDAD DE MÉXICO 09-May-2025 .-Hace ya mucho tiempo de esto que en seguida narraré. Tan momentáneos son los momentos, y tan fugitivas las horas y la vida, que de todo hace ya mucho tiempo, incluso de esto que aún no acabo de escribir. Sucedió en la ciudad de Chihuahua. Al término de mi perorata, en la sesión de preguntas y evasivas, alguien del público quiso saber cuál era mi religión y cuál mi estado civil. Respondí: "Soy católico. Creyente, no practicante. Y soy casado. Practicante, no creyente". Desde luego aquello era una boutade, como llaman los franceses a las ocurrencias o humoradas. Hubo risa entre la concurrencia, pero no olvido el gesto de desaprobación con que don Luis H. Álvarez, presente en el escenario, recibió esas palabras. Como católico que soy por herencia y por bautismo me entristeció la muerte del buen Papa Francisco, de feliz memoria, como en leguaje eclesiástico se dice, y me alegró luego el rápido y sorpresivo nombramiento de su sucesor, León XIV. La milenaria barca de San Pedro sigue navegando por los procelosos mares de este mundo, y ha visto muchos vientos y muchas tempestades. Lo primero que me gustó del nuevo pontífice fue su segundo apellido: Martínez. Es el de su madre, hija de inmigrante dominicano. Tal circunstancia, y la de su larga estancia en el Perú, hacen que a León pueda atribuirse un claro matiz latinoamericano. Eso lo acercará a los pueblos pobres de América hispana y a otros igualmente marginados, y lo hará guardar cierta distancia de la America propiedad de Trump. Me agradó, luego, el nombre que escogió, el mismo de León XIII, hombre que en tiempos de injusticia se pronunció por la justicia social, especialmente la debida a los trabajadores. Evoco aquí a don Felipe Sánchez de la Fuente, rector magnífico que fue de la Universidad de Coahuila, mi universidad. Alguna vez un director de escuela habló de "el mercado del trabajo". Don Felipe lo interrumpió en forma educada, pero firme. El trabajo, le dijo, no es una mercancía. Es una extensión del hombre por la cual éste no sólo gana el pan, sino transforma el mundo. Tampoco el trabajador es mercadería, sino persona humana a quien se debe justicia, respeto y consideración. El nombre escogido por el nuevo Papa revela su intención de procurar justicia para los trabajadores, especialmente para los migrantes, como hizo su antecesor. Igualmente celebré el hecho de que León sea agustino, pues el patrono de su orden, San Agustín, es quizá el santo más humano que en el santoral figura. Fue un gran santo porque fue primero un gran pecador. Es difícil prever cuál será la conducta de este nuevo León, pero me atrevo a suponer que actuará más hacia el exterior de la Iglesia que hacia su interior. Quiero decir que lo veo como un pontífice que tratará de las cosas del mundo -la paz, la justicia social, los conflictos internacionales- pero que no hará ningún cambio que pueda alarmar a la parte conservadora de la Iglesia, especialmente a la de los cardenales y obispos norteamericanos. Pienso que no abordará, o lo hará con extremo cuidado, temas como el del celibato sacerdotal, el papel de la mujer en la Iglesia, el aborto, el trato a los divorciados y a la comunidad gay, lésbica, etcétera. Será prudente, por no decir cauteloso, y buscará no sacudir las ramas del árbol de la Iglesia, sino hacer llegar sus frutos a más gente. Su papado será sinodal, vale decir de unión, procurando que las divisiones que ahora hay en la Iglesia no la dañen. Mis augurios quizá son atrevidos, pero a todo lo que escribo aplico lo que dijo Dante en uno de sus endecasílabos hermosos: "Amor mi mosse, qui me fa parlare". Me mueve el amor; es él quien me hace hablar. FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

En el rancho del Potrero el diablo se llama Gelo.

-Si te portas mal te va a llevar Gelo.

Supongo que ese nombre viene de la palabra inglesa hell, que significa "infierno".

Ahí mismo a los soldados se les conoce como "sorchos".

Sin ser un Corominas pienso que el vocablo proviene igualmente del inglés. Sarge es abreviación de sargent, sargento.

Una yoguita es en el rancho un pequeño recipiente de plástico, metal o vidrio que sirve para llevar líquidos.

-Licenciado: aquí le traigo una yoguita de mezcal de la Laguna de Sánchez.

Tal vocablo, creo, viene de otro término sajón, el sustantivo jug, que designa a una especie de jarrito o botella gruesa con cuello angosto. Glenn Miller tocaba con su orquesta una pegajosa melodía de nombre Little Brown jug, traducido como "Jarrito pardo".

Sucede que muchos de los abuelos y bisabuelos de quienes ahora viven en el rancho se fueron de braceros en su juventud "al otro lado", y regresaron de allá no sólo con una buena cantidad de dólares, sino también de términos "gabachos" que castellanizaron y que ahora forman parte de la expresión local. A las palabras se las lleva el viento, y otro viento las trae.

¡Hasta mañana!.

MANGANITAS

Por AFA.

".El nuevo Papa es ciudadano del Perú...".

Un tipo dicharachero

solía decir que su hermana

tenía algo de peruana:

a todo le ponía pero.