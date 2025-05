La carta de la presidenta, un no negociable

En política, como en la familia, hay cosas que solo se arreglan hablando o al menos intentándolo, siempre la concertación y el dialogo tendrían que ser el destino y el camino. No es casualidad que muchas veces lo que sucede en casa se replique en la arena pública, las miradas con intención, los silencios que gritan una acción o los llamados a misa que llegan con una voz suave pero con la firmeza de quien ya no va a preguntar dos veces.

Hace poco mientras me obligaba a mí mismo a terminar la rutina en el gimnasio, lugar que me era ajeno pero más adelante sabrán la importancia de este comentario. Pensaba en la carta que la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Asamblea Nacional de Morena. Algo en lo que han coincidido analistas, dentro de los que me incluyo, es que no era una carta cualquiera. Fue más bien un recordatorio, una llamada de atención suave pero certera, como la que me tiene ahora ejercitándome, privándome del tabaco y alejándome de las grasas saturadas y las harinas refinadas; esos excesos que cuando tienes menos de 30 son cool, pero cuando creces ya no es tan divertido.

La carta de la presidenta fue un recordatorio, que ahora que son el poder, como si fueran adultos, hoy los excesos no tendrían que asomarse. El llamado de atención fue hacia la desmesura, que aunque se niegue ya se cuela entre las filas del movimiento, mermando incluso el margen de maniobra de la doctora Sheinbaum. Morena, nos guste o no, ya no es solo ese partido-movimiento de origen combativo y de territorio, hoy es un ente vivo, con contradicciones, tensiones internas y, por momentos, un descuido podría desvirtuar el camino

Como en todo hogar, el problema no es tener diferencias, sino dejar que esas diferencias se pudran en silencio. Que nadie hable, que todos se miren de reojo, que unos cuantos se sientan con el derecho de reclamar el testamento antes de tiempo, sin haber movido un dedo en favor del movimiento.

Sheinbaum, al dejar la operación política en manos de María Luisa Alcalde, y el resto de operadores políticos, probablemente quiso concentrarse en lo suyo: las políticas públicas, en plural y con mayúsculas. Pero la política,la chueca, la de pasillos, la de cena y pasarela, la de grilla y sillas, no da tregua. Lo que se deja sin concertar, se convierte en terreno fértil para el susto.

Ahí está el ejemplo de Noroña y su abucheo en la asamblea del PT, lo corrieron como si no hubiera sumado nada. Cuando en realidad, y esto no se dice con frecuencia, ha dado más triunfos que tropiezos a ese instituto político. Pero así es el juego.

La carta también fue un espaldarazo a Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar, que apenas unas semanas antes había sido duramente cuestionada en una reunión privada cuyo audio, "casualmente", terminó en manos de medios de comunicación. Nada es casual cuando hay tribus con hambre de reflector.

¿Y qué se haría si todo esto fuera la casa? Pues como hoy en casa, después de mucho diálogo y concertación junto con mi compañera de vida, ajustar, regular y retomar el camino. En mi caso, dieta balanceada, menos excesos, y aunque me duela el alma, pero más en mi parte superior del cuerpo, más horas en el gimnasio. Pero ojo: hay no negociables, en mi caso el café y el refresco, porque dicen que al menos hay que tener un vicio, y los míos además de la cafeína y el azúcar, es el trabajo. ¿Cuál será el no negociable en Morena? Pago por ver

Porque sí, podemos hablar de principios, de mística del movimiento, de humildad y de amor al pueblo todo eso importa (y mucho), pero también hay que ponerle nombre a los intereses que chocan y a los frentes que se abren innecesariamente, como en Chihuahua, en Zacatecas o Guerrero. Porque entre más batallas internas se peleen, más se plancha el camino para un chispazo de iluminación divina, de la hoy raquítica oposición.

En septiembre de 2023, cuando todavía era candidata, Sheinbaum dijo: "Llamamos a dejar atrás los recelos y los agravios entre nuestros simpatizantes, pero también a quienes desde otras posiciones políticas y partidistas han estado luchando por objetivos compartidos." Hoy que es presidenta, ese llamado debería retumbar más que nunca, porque el poder, por muy transformador que se diga, también desgasta y si no se respetan acuerdos peor tantito.

Y si no hay diálogo, si no hay concertación (la que escucha y cede cuando se tiene que ceder); "hablamos, no bloqueamos" dice una política pública en Oaxaca, entonces lo que fue una dieta necesaria o simplemente ejercicio, se puede convertir en una enfermedad crónica mortal.

El movimiento está a tiempo de reordenar las prioridades, pero tiene que decidir qué es lo que no está dispuesto a negociar y si no lo hace, que no se sorprenda cuando la oposición, que hoy parece dormida, despierte con un momento de inspiración.

