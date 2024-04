De la censura al Wi-Fi

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Hace algunas décadas me encontraba viendo un programa de televisión que narraba biografías de algunos ídolos de la pantalla mexicanos. Y de repente se presentó una pequeña escena de una película que protagonizó Dolores del Río en los años 30´s del siglo pasado en Hollywood. Lo que más me sorprendió de ese segmento era que la actriz mexicana aparecía desnuda.

Poco tiempo después tuve la oportunidad de ver la película "Al maestro con cariño" (To Sir, with love) que trata de un profesor de origen africano (menciona que nació en Guyana) que tiene que batallar con un difícil grupo de jóvenes estudiantes ingleses de los años 60´s del siglo pasado. En una escena, uno de los alumnos le menciona al maestro que había visto en la televisión a "unas mujeres negras bailando sin ropa" y en un acto de provocación le pregunta si eso es apropiado.

Y es que en el cine y la televisión de una gran cantidad de países hubo una época de censura en la que solamente se mostraban desnudos de mujeres que pertenecían a tribus un tanto alejadas de la civilización o bien pinturas o esculturas principalmente del Renacimiento y del arte grecorromano.

Cuando se estaba cocinando la Unión Europea tuve la oportunidad de leer un artículo acerca de la mercadotecnia en Europa de los 90´s del siglo pasado. Tener un solo mercado para promocionar un producto era la oportunidad de uniformar los mensajes, porque mientras que en unos países no se permitían de ninguna manera los desnudos, en otros se podían presentar siempre y cuando el producto requiriera que el usuario estuviera desnudo (por ejemplo jabón o champú). Finalmente estaban los países más laxos en los que se permitía cualquier tipo de anuncio para cualquier producto.

Había sido a partir de 1934 cuando empezó la vigencia en los Estados Unidos del llamado "código Hays" elaborado por la MPAA (Motion Picture Association of America) para restringir el material que los estudios más grandes podían incluir en sus películas. Se dice que en 1940 se multó con $5,000 dólares a la película "Lo que el viento se llevó" (Gone with the wind) por la maldición que Clark Gable profirió en una de las últimas escenas. Entre las cosas que en ese tiempo no se permitía mostrar en la pantalla estaban los matrimonios entre personas de diferente origen étnico, el uso de drogas y que los delincuentes pudieran tener éxito en sus actividades ilícitas. Algunas de estas prohibiciones se adoptaron posteriormente por la televisión. Incluso el ombligo estaba restringido para ser mostrado en la pantalla.

En 1962 se empezó a filmar la película "Something's Got to Give" (no confundir con otra producción de 2003 con un título bastante parecido: "Something's Gotta Give"). En una de las escenas aparecía Marilyn Monroe nadando desnuda. Si el proyecto se hubiera terminado y la producción hubiera salido al mercado habría sido la primera película producida en Hollywood en la época del cine sonoro en la que apareciera una actriz principal sin ropa. El desafortunado fallecimiento de Monroe impidió que esta cinta terminara de filmarse.

Esta no había sido la primera vez en la que Marilyn fue filmada desnuda. En 1961 en la película "Los inadaptados" (The Misfits) ya se había mostrado a la cámara, sin embargo el director John Huston decidió no incluir ese segmento en la versión final del filme. Fue hasta 1963 cuando Jayne Mansfield se convirtió en la primera actriz principal en aparecer desnuda en la película "Promises! Promises!" (Promesas! Promesas!).

Y ¿qué había pasado en Europa? En algunos países del viejo continente no se restringía tan estrictamente la presentación de desnudos en las producciones cinematográficas. Desde principios de la década de los 30´s la película griega "Dafnis y Cloe" es considerada la primera película que contuvo escenas con desnudos.

En 1933 apareció la película "Éxtasis" del director checo Gustav Machatý, protagonizada por Hedy Lamarr. Esta cinta fue condenada por el Papa Pío XI. Y es aquí en donde quiero hacer el cambio de tema.

Hedy Lamarr, cuyo nombre real era Hedwig Eva Maria Kiesler nació en Viena en 1914. Mujer bastante versátil fue actriz e inventora. Luego de una corta carrera en el cine contrajo matrimonio en 1933 con un proveedor de armamento de Hitler y Mussolini (de quienes era amigo personal), pero su marido resultó demasiado celoso (de hecho intentó adquirir todas las copias de la película "Éxtasis" y se dice que la mantenía encerrada en casa y sometida a un estricto control). Esta época la aprovechó Hedy para estudiar ingeniería y obtener de los clientes y proveedores de su marido detalles de la tecnología armamentística de la época. En 1937, Lamarr huyó de su esposo y se trasladó primero a París y luego a Londres en donde conoció a Louis B. Mayer, ejecutivo de la Metro-Goldwyn-Mayer quien le ofreció un contrato.

Cuando iniciaba la Segunda Guerra Mundial inventó y patentó junto con el compositor y pianista estadounidense George Antheil un sistema de guía por radio para torpedos para que las tropas aliadas utilizaran el espectro ensanchado y la tecnología de salto de frecuencia a fin de sobrepasar la amenaza de interferencias por parte del enemigo.

En la actualidad diversos dispositivos y tecnologías como el Wi-Fi, el Bluetooth, el fax, el GPS y otros que utilizan radiofrecuencias están basados en el sistema creado por Lamarr y Antheil. Sorprendente.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.