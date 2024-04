Entre Líneas

EVALÚAN PÉSIMO MANEJO DE PANDEMIA DE LA FEDERACIÓN

Al menos 224 mil 244 vidas pudieron haberse salvado en México durante la pandemia del COVID - 19, según lo afirma la Comisión Independiente de Investigación sobre el tema; sin embargo, señala directamente al Gobierno Federal de manejar de manera catastrófica y con errores el combate al coronavirus.

La misma comisión estimó por medio de un análisis matemático que persistieron los errores y sobre todo, el rechazo a la evidencia científica, y cómo no olvidar cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador salió a decir desde la mañanera que con no mentir, no robar y no traicionar bastaba para no enfermarse.

Incluso, cuando la pandemia ya amenazaba al país, el mandatario federal continuaba diciendo que la gente podía salir, abrazarse y tener contacto físico, como el saludo de mano, incluso se negaba a utilizar el cubre bocas.

Por su parte, los investigadores destacan que "La comunicación gubernamental se vio afectada por la minimización de la gravedad de la situación, el uso engañoso de datos, la justificación pseudo-científica de decisiones políticas y la decisión de gestionar la percepción de la sociedad, en vez de gestionar la crisis sanitaria para evitar al máximo los contagios y fallecimientos".

Estas son conclusiones preliminares pero con datos duros y que sin duda no se puede debatir por parte del Gobierno Federal, aunque digan que tienen otros datos, pues los mexicanos padecieron falta de atención médica, insumos y tardías vacunas contra el COVID - 19.

LOZOYA CON UN PIE AFUERA

Otro de los temas que también le van a incomodar a AMLO es la decisión de Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, quien frenó temporalmente la reapertura del caso Agronitrogenados donde acusado directamente Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

El juez Rubén Darío Noguera Gregoire programó la audiencia incidental para el 11 de abril, en la que se determinará si suspende o no por tiempo indefinido el proceso en contra de Lozoya por recibir en el año 2012 un soborno de 3.4 millones de dólares del empresario Alonso Ancira, para que al año siguiente facilitara como director de Pemex la compra a Altos Hornos de México (AHMSA) de la planta Agronitrogenados, por un monto de 275 millones de dólares.

En lo que resulta absuelto o no, al parecer Emilio Lozoya va de gane desde el año pasado cuando el juez de control Gerardo Alarcón López, dejó sin efecto dicha acusación, al considerar que el Alonso Ancira ya está pagando la reparación del daño que exige Petróleos Mexicanos.

SE SUBE AL TREN ANTONIO ATTOLINI

El Diputado que para todos tiene, menos para presentar iniciativas en el Congreso del Estado es Antonio Attolini, pues se subió al tren del escándalo del hijo de Xóchitl Gálvez, Juan Pablo Sánchez, quien quedó evidenciado en un video en el momento en que insulta y golpea a unos guardias de seguridad en un bar ubicado en Polanco, en CDMX.

Le dio con todo en sus redes sociales, pero los cibernautas le recordaron también con un video cuando agredió a un policía con un florido vocabulario en la misma CDMX; y de pasada le recordaron los presuntos delitos de los hijos del Presidente de México, que han sido señalados de enriquecimiento ilícito junto con sus amigos.

RIQUELME EN LA SURESTE

Ya le sabe al tema y el candidato a Senador de la República, Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe.

Durante su gestión como Gobernador de Coahuila visitaba hasta tres veces por semana este municipio para arrancar operaciones de nuevas plantas, instalaciones de primeras piedras y expansiones de empresas ya ubicadas.

Ahora volvió con su compañera de fórmula, María Bárbara Cepeda, el candidato a alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez y Xavier González. Ahí platicaron de impulsar impulsar las iniciativas que fortalezcan la seguridad y permitan la llegada de más empresas, no sólo a la Región Sureste, sino a todo el Estado de Coahuila.