Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- ESTOY otro día más con ustedes, gracias a Dios.. este día inicia la Copa Gobernador, Acereros de Monclova, equipo de tradición por 50 años, regresa a la contienda de Liga Mexicana de Beisbol, pero hasta el día 14, primero hoy en parque Francisco I. Madero, estarán presentes, buscando la Copa del Triunfo, por cierto, varios amantes del béisbol que fueron figuras de antaño, me comentan, "cómo ve usted al equipo señor Ramiro", pues algo indeciso, ojalá y que los nuevos representantes de República Dominicana, Panamá, Venezuela y los norteamericanos, den buen resultado.

RESPETO su opinión, pero me dice Julián y Juan Alberto, miramos a un Addison Rusell fuera de forma todavía, y vemos en el semblante de Chris Carter, como que no le cayó bien el regreso a la Furia Azul, pero me dicen, confiamos en que Ramón Hernández, Eric Filia, Rodolfo Amador y el "Extermineitor" Balbino Fuenmayor, respondan bien en la temporada que ya está a la vuelta de la esquina, aunque a decir verdad, creo que el bullpen se ve sólido, ojalá y el "Rey" Arturo González, les exija un rendimiento del cien por ciento, claro que queremos tener a equipo que sea protagonista.

DORADOS de Chihuahua, tiene una pretemporada de ensueño, sin mucho ruido, informan de su sexta victoria que obtuvieron ante los campeones estatales Algodoneros de Delicias con paliza de 15 carreras a 2, ante un lleno en parque de Delicias, fue el australiano Lewis Thorpe, quien abrió el encuentro para Chihuahua en lo que fue su primera salida de la campaña lanzando un episodio sin daño. Además, vieron acción desde la loma Porfirio López, Alberto Leyva, Alex Delgado con par de entradas, Liarvis Breto, Joey Marciano, Wendell Floranus y Brian Schlitter, los Dorados contaron con bateo de José Alberto "El Burris" Gutiérrez, Sebastián "Tano" Elizalde, Khalil Lee y Channy Ortiz.

ESTE jueves Charros de Jalisco se midió al equipo Café Bros, en el Estadio Panamericano y cayó 3 carreras por 1 ante el también conjunto jalisciense, el zurdo norteamericano Kevin McGovern fue el abridor de Jalisco y trabajó dos entradas, en las que permitió una sola carrera; Vidal Sotelo relevó McGovern y aceptó un par de rayitas, ambas llegaron tras jonrón con uno en base; también lanzaron Jorge Sauceda, Bryan García y Abraham Anguamea, por cierto Jalisco no tuvo la mejor actuación a la ofensiva y batalló para hacer daño ante la serpentina rival, pues fue hasta el octavo rollo cuando, tras un triple del receptor Jhon Núñez, José Guadalupe pudo anotar, luego de haber negociado base por bolas y así se decretó el 3-1 definitivo a favor de Café Bros.

A OCHO días de que inicie la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Toros de Tijuana ya definió a los brazos de su rotación que será comandada por el zurdo ex ligamayorista, Matt Dermody, programado para abrir el primer juego del calendario el viernes 12 de abril ante Sultanes de Monterrey, así lo dijo en Puebla Luis Carlos Rivera, mánager de Toros, Manny Barreda, actual líder histórico de ponches y victorias en la organización, será el dueño del segundo puesto para lanzar el sábado, mientras que el zurdo Luke Westphal será el siguiente en turno para cerrar la serie inaugural desde tierras regiomontanas.