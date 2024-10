Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

En este mismo espacio me he referido al meteorito de Allende, al que se le estima una edad de unos 4,500 millones de años. Cuando veo este tipo de cifras siento que a mi cerebro se le patina el béndix. Como que necesito algo más aterrizado para entenderle. Aquí es donde aparece una ingeniosa herramienta: el Calendario Cósmico.

"Una imagen vale más que mil palabras". Esta frase o alguna equivalente existe en varios idiomas (por ejemplo: "A picture is worth a thousand words", en inglés y "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte", en alemán). Efectivamente, muchas veces una imagen comunica una idea mejor que un escrito (aún cuando éste llegue a un cierto nivel de profundidad en el detalle).

Cuando me tocó estudiar la escuela primaria hubo una reforma educativa. Los nuevos libros no tenían en la portada aquel famoso cuadro de "La Patria", de Jorge González Camarena y no eran ya de "Aritmética y Geometría" sino de "Matemáticas". A los nuevos alumnos se les enseñaba desde los primeros grados la llamada "recta numérica" y algunos dibujos complementarios. Había una rana que tenía el signo de "más" y estaba orientada hacia la derecha. La rana que tenía el signo de "menos" estaba orientada hacia el lado izquierdo. Con estos elementos gráficos seguramente se facilitaba la comprensión de los conceptos aritméticos básicos por parte de los jóvenes estudiantes.

Por cierto. Antes del uso de los signos se usaban las letras P y M (Plus y Minus, que significan Más y Menos en latín). El uso de los símbolos "+" y "–" comenzó a finales del siglo XV, en un libro escrito por Johannes Widmann. Una fuente de internet atribuye el uso de estos signos a Henricus Grammateus en un libro publicado en 1518. Se cree que el signo "+" es una simplificación de la palabra latina "et" (que vendría a ser "y"), mientras que el signo "–" se deriva de una tilde que anteriormente se usaba sobre la letra "m" para indicar sustracción. Por una tradición judía del siglo XIX, el signo de "mas" se escribe utilizando "?" (una cruz sin la parte inferior de la línea vertical) debido a que el símbolo completo de "mas" parece un elemento de la religión cristiana. Esta tradición se ha mantenido en los libros de autores religiosos y en las escuelas primarias de Israel.

Volviendo a las imágenes y las palabras. Habrá temas en los que definitivamente el uso de elementos gráficos se dificulta, por ejemplo, cuando se habla de amor y de ilusiones (como bien lo expresó José Alfredo Jiménez), de asuntos espirituales o temas parecidos. Allí es donde se impone el uso abundante de las palabras, si no ¿para qué queremos la poesía y similares?

Afortunadamente, en otras materias nos podemos apoyar en el uso de mapas, diagramas y maquetas. "Mapa" viene del latín "Mappa" que significa pañuelo, toalla, mantel o servilleta. "Diagrama" es una palabra de origen griego. Dia (a través de), graphein (grabar, escribir) y ma (resultado de acción). "Maqueta" es una palabra que viene del italiano "Macchietta" que literalmente es "manchita". La palabra italiana "Macchia" viene del latín "mácula" de modo que "inmaculado" significa "sin mancha". Los pintores le llamaban "manchita" al esbozo de pequeño tamaño que se hacía como modelo previo de una obra de mayores dimensiones.

Para el caso de la visión del tiempo total del universo conocido, el divulgador científico norteamericano Carl Sagan (1934-1996) planteó el modelo del "Calendario cósmico". Esto es una representación a escala del tiempo transcurrido a partir del origen del universo.

Como cuando un mago revela el secreto de alguno de sus trucos, tal vez cuando vemos el Calendario Cósmico podríamos pensar "No tiene chiste. A mi se me pudo haber ocurrido". Pero el hecho es que quien lo popularizó tanto en su libro "Los Dragones del Edén" como en la serie televisiva "Cosmos" fue precisamente Sagan.

El Calendario Cósmico es como una maqueta de la historia del universo. Los 13,800 millones de años (origen estimado del llamado Big Bang) ajustados a un año. Un segundo de esta maqueta equivale a 438 años de la vida real.

Siendo así, el Big Bang ocurre a las 00:00:01 del 1 de enero. La Vía Láctea se empieza a formar el 1 de mayo. El Sistema Solar aparece hasta el 9 de septiembre. Nuestro planeta se forma el 14 de septiembre y la vida en la Tierra tiene su origen el 30 de septiembre. El 1 de diciembre se desarrolla la atmósfera terrestre.

El 19 de diciembre aparecen los peces y otros vertebrados. El día 23 llegan los árboles y reptiles y al día siguiente aparecen los dinosaurios. El día 28 ocurre la extinción masiva por el asteroide de Chicxulub. El 31 de diciembre a las 22:30 aparecen los primeros seres humanos. A las 23:46 se logra la domesticación del fuego. Las 23:59:00 es el momento de la pintura rupestre más antigua de Europa. A las 23:59:56 arranca nuestra era, hace 2024 años.

Cuando Sagan presentó esta idea, se estimaba la edad del universo en 15,000 millones de años. En la versión presentada por Neil deGrasse Tyson esta cifra se ajustó a trece mil ochocientos millones de años.

¡Listo! Ahora podemos tener una imagen que vale más que mil palabras para estimar el tiempo a partir del Big Bang.

