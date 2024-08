Historias olímpicas

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Según la definición de la Real Academia Española una leyenda es una relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos. Dicho lo anterior.

Spiridon Louis. Hace ya varias décadas tuve la oportunidad de escuchar una historia relativa al ganador de la prueba de Maratón en la primera edición de las olimpiadas modernas: el griego Spiridon "Spiro" Louis. Dicho relato refería que Louis era un soldado que en las noches se escabullía de su cuartel para ir a visitar a su novia quien vivía a varios kilómetros de distancia. Al ser descubierto, algún mando militar propuso que lo inscribieran en la competencia de los por entonces ya muy próximos juegos olímpicos de Atenas en 1896 con el exitoso resultado. Pero ahora que busqué alguna documentación relacionada con esta leyenda no la pude encontrar.

Y no solamente eso, sino que desde hace también ya mucho tiempo he escuchado que la mencionada carrera fue establecida para recordar la leyenda del mensajero Filípides quien corrió de Maratón a Atenas para comunicar la victoria griega ante las tropas persas en el siglo V antes de nuestra era. Y ahora me encuentro con que según otras fuentes, el nombre del corredor proporcionado por Plutarco era Tersipo o Eucles y que Filípides, de acuerdo con Heródoto corrió de Atenas a Esparta (poco más de 200 kilómetros) para solicitar apoyo ante la inminente invasión persa. Pero sobre todo ¡qué desesperante escasez de caballos!

Regresando al ganador del maratón de las olimpiadas de 1896, el estadio en el que se llevaron a cabo las pruebas de atletismo durante los juegos olímpicos de Atenas en 2004 lleva su nombre: Spiridon "Spiro" Louis. Por cierto, cuando ganó la prueba hubo un júbilo generalizado entre el público de modo que el rey Jorge I bajó al vestuario y le ofreció cumplirle el premio que solicitara. El joven Louis pidió una carreta y una mula para realizar mejor su trabajo de aguador. Y es que a finales del siglo XIX todavía no había servicio de agua entubada en Atenas.

Louis no volvió a participar en eventos deportivos y fue hasta 1936 cuando regresó al escenario olímpico al participar en el desfile de delegaciones en los juegos de ese año en Berlín en donde pudo saludar personalmente a Hitler.

Paavo Nurmi. Conocido como "el finlandés volador" participó en una docena de competencias olímpicas en los juegos de 1920 en Amberes, 1924 en París y 1928 en Ámsterdam. Sus resultados fueron sorprendentes: 9 medallas de oro y 3 de plata.

Habiendo admirado desde muy joven a su paisano el también corredor Hannes Kolehmainen, Nurmi se sujetó a un estricto entrenamiento con lo que consiguió establecer marcas nacionales. Una disputa entre las federaciones atléticas de Suecia y Finlandia provocó que le suspendieran su participación en los juegos de Los Ángeles en 1932 lo que motivó su retiro de las competencias. Paavo Nurmi encendió el pebetero de Helsinki en 1952.

Emil Zatopek. Conocido como "la locomotora humana" o "la locomotora checa" es considerado como uno de los mejores corredores del siglo pasado. Es el único atleta que ha ganado las pruebas de 5,000 metros, 10,000 metros y maratón en los mismos juegos olímpicos (Helsinki 1952). Anteriormente había ganado una medalla de oro y una de plata en las olimpiadas de Londres en 1948.

Su participación en Helsinki tiene varios puntos interesantes. Al haber resultado ganador de las pruebas de cinco y diez kilómetros ya no tenía actividad programada, sin embargo decidió participar en una carrera de maratón por primera vez en su vida. Su estrategia era muy sencilla: correr junto al favorito para ganar la competencia, el británico Jim Peters. Luego de los primeros quince kilómetros en los que se había impuesto un paso demasiado veloz, los corredores aceleraron aún más. Zatopek impuso una nueva marca mientras que Peters simplemente no pudo terminar la competencia.

Otro hecho interesante es que el mismo día en el que Zatopek ganó la carrera de los 5,000 metros con un sprint final en el que en los últimos 400 metros rebasó al francés Alain Mimuon, al alemán occidental Herbert Schade y al británico Chris Chataway, una hora después su esposa, Dana Zátopková ganó la medalla de oro en la competencia de lanzamiento de jabalina. Y dado que tanto Emil como Dana nacieron exactamente el mismo día este caso bien podría ser explicado desde el punto de vista de quienes creen en el biorritmo, por quienes creen en la astrología o simplemente porque se trataba de una pareja de deportistas extraordinariamente talentosos.

Johnny Weissmüller. Ganó cinco medallas de oro y una de bronce en natación en las olimpiadas de París en 1924 y de Ámsterdam en 1928. En 1922 se había convertido en el primer nadador que logró una marca menor al minuto en la prueba de los 100 metros estilo libre. Posteriormente incursionó en el cine y en 1932 fue protagonista de la película "Tarzán de los monos". En total filmó una docena de películas de este personaje (6 para la MGM y 6 para los estudios RKO). Años después fue el protagonista de trece películas con el personaje de "Jungle Jim" para Columbia Pictures. Falleció en enero de 1984 en Acapulco en donde fue enterrado.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será más adelante.

Que tengan ustedes una excelente semana.