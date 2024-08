En el PAN los traidores siguen dentro

La que sigue caminando a mero atrás del desfile y de reversa es la dirigente del PAN en Monclova Yolanda Acuña quien promete hacer una limpia al interior de e Acción Nacional donde jura, por instrucciones de su amo Mario Davila hubo muchos traidores.

Ella sin duda alguna al igual que su jefe y el "fracaso de estratega" Poncho Garza siguen buscando quien los hizo perder cuando en realidad todos sabemos quienes son los verdaderos culpables.

Culpables de la derrota lo son la falta de empatía con la sociedad, la falta de humildad pero sobre todo el exceso de Pataneria y prepotencia con la que se condujeron la.mayor parte de los Panistas que cobran como Funcionarios.

La derrota tiene un origen y fue el no hablarle con la verdad al alcalde candidato quien se confío en la miel que derramaba en su oído el "fracaso de estratega" quien siempre grito que iban en primer lugar en las encuestas y que el PRI estaba en tercer lugar y eso lo tenemos evidenciado, siempre mintió en ese tema.

El hablar con la verdad en su momento a Mario Davila le hubiera permitido reforzar la estrategia y poder avanzar en dirección segura.

Pero como siempre les gusta que les digan lo que quieran escuchar.

No señores no es culpable Agustín Ramos, ni su hijo el ex dirigente Panista y hoy regidor Erick Ramos a quienes odian con odio Jarocho, no es Erick Zapata quien los exhibió con pruebas y cosas ciertas, no es el Regidor Leonardo Hernández ni su esposa, el vio al igual que muchos la debacle, la inmoralidad y la rapiña y prefirió salvar su pellejo.

Ellos, Yolanda saben de.pie cojean y cuáles son sus más ínfimos pecados, que van desde el desdén hacia la gente que todo mundo veía, hasta los "escandalitos" públicos de cierta ex regidora y hoy diputada, y que todo mundo supo, aunado claro al de otras faldas cortas.

No pequen de "inocentes " pues si buscan culpables de la derrota solo es cuestión de que se planten frente al primer espejo que tengan a la mano, ahí estará la respuesta.

SIGNA UAC IMPORTANTES ACUERDOS

Como parte de las actividades de vinculación y colaboración entre la Universidad Autónoma de Coahuila y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, se firmó el Anexo de Establecimiento de la "Cátedra Sergio Vieira de Mello".

Este acuerdo tiene como objetivo promover y difundir el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en particular, el Derecho Internacional de las personas refugiadas, además de desarrollar actividades que tengan como propósito incorporar los temas de asilo, protección internacional y desplazamiento interno en la agenda académica de la institución.

La Cátedra se nombra en honor a Sergio Vieira de Mello, quien fue un trabajador humanitario de las Naciones Unidas, que falleció en el ataque a la Sede de la ONU en Bagdad, Irak, en 2003, tras su muerte, la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR en América Latina, lanzó el modelo de Cátedra Sergio Vieira de Mello para fortalecer el trabajo académico en materia de asilo y protección internacional, con el objetivo de promover la vinculación especializada entre ACNUR y las instituciones académicas.

ACNUR protege a las personas forzadas a huir de sus hogares y a las personas apátridas, para ello, brinda asistencia vital en situaciones de emergencia, salvaguarda los derechos humanos fundamentales y ayuda a las personas desplazadas a encontrar un lugar seguro que puedan llamar hogar.

LA MASONERIA SOCIABILIDAD PLURIFORMAL

La Masonería, como prototipo de sociabilidad organizada por excelencia, se creó en tomo a un espacio y no al revés; esta característica hace que la logia masónica sea la sede per natura de la sociabilidad de los masones. En este estudio, intentaremos explicar las diversidades que, desde el punto de vista de la sociabilidad, presenta una logia. Si bien estamos frente a una sociabilidad pluriformal, no debemos olvidar que también posee un marco normativo potente y estructurante que acompaña a la socialización. Si la logia es un espacio organizado, también tiene una funcionalidad múltiple (educativa, espiritual, cultural o política), pero también es un lugar en donde el simbolismo elabora una apropiación del espacio y al que sólo se accede por medio de una serie de rituales fundamentalmente iniciáticos. La logia masónica tiene unos antecedentes culturales que predefinen un espacio social, y a su vez, estructura un tipo de sociabilidad múltiple en sus contenidos y plural en sus formas. En este trabajo vamos a abordar las sedes masónicas esencialmente bajo dos aspectos: su objeto y función y su utilización.