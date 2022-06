Desde hace muchos años me ha gustado el cine. Dentro de mis géneros preferidos está la llamada "Ciencia Ficción". Sin embargo, cuando veo una película de este tipo muchas veces no me fijo demasiado en el argumento o en si existe un "mensaje oculto", así que hace ya casi un cuarto de siglo un amigo me hizo algunas observaciones para la adecuada interpretación (desde su punto de vista, desde luego) de la cinta llamada "Día de la Independencia".

"Fíjate cómo se manejan puros estereotipos. El judío americano es el que da las ideas. Luego, el blanco cristiano hace que el afro-americano y el latino las ejecuten y finalmente el resto de las naciones les siguen y terminan con la amenaza mundial."

Forzada o no, esta interpretación me había pasado desapercibida. Pero no fue ni la primera ni la última vez que esto me sucedía. En referencia a la película "El día que la Tierra se detuvo" (en la versión de 1951, porque hasta el momento me he resistido a ver el "remake" de 2008), alguna vez leí algo más o menos así: "¿No les parece conocida la historia de un ser a todas luces superior que repentinamente llega al mundo para habitar entre la humanidad, empieza a transmitir un mensaje de paz que no es del todo recibido por un sector de los habitantes quienes terminan matándolo, aunque después dado su poder inexplicable recupera la vida y regresa para dar un mensaje final de amor y fraternidad antes de subir al cielo y desaparecer? Y por cierto, aunque no fue carpintero, el personaje de la película adopta el nombre terrícola de ´Carpenter´"... Insisto, no me fijo demasiado en ese tipo de detalles.

Aunque de esta última producción me quedó muy grabada la frase clave para evitar que el robot extraterrestre Gort ejecute acciones agresivas en represalia por el ataque que el extraterrestre Klaatu pudiera sufrir (cosa que finalmente sucede): "Klaatu...Barada...Nikto". De hecho, esta frase se ha convertido en algo utilizado como un homenaje escondido, por ejemplo en la película de 1983 "El retorno del Jedi" un par de los empleados de Jabba, el Hutt se llaman "Klaatu" y "Barada" y el primero pertenece a una de las dos especies de "Niktos" que hay en la historia.

Volviendo a los años 90´s, más o menos por la época de la película "Día de la independencia" antes mencionada apareció otra cinta con personajes extraterrestres y un elenco imponente: Jack Nicholson, Danny DeVito, Pierce Brosnan, Natalie Portman, Glenn Close, Sarah Jessica Parker, Martin Short y Michael J. Fox entre otros. La producción se llamó "Marcianos al ataque" y una de sus curiosidades radicó en el lenguaje de los extraterrestres. Utilizaban la misma sílaba con diferentes entonaciones. Algo así como "Ack ack ack...Ack ack... Ack ack ack ack..." ¡Qué lejos quedaron ya no digamos el "Klaatu, barada, nikto"... sino el "E.T. phone home" que era de inicios de los 80´s!

Y así llegamos a junio de 2022. Aparece en las redes sociales y en televisión nacional una dama de origen colombiano quien de acuerdo a algunas publicaciones afirma entre otras cosas "De mi ADN galáctico estelar transmito experta ondas sonoras de cristales vibracionales que cuando vibran emiten una onda de de (sic) sonido a muy alta frecuencia, es decir una sonografía las ondas penetran al campo electro/magneto (sic) y a los electrones, protones, neutrones de cada una de las células del cuerpo..." y que además cobra $75 dólares por sus sesiones de "activaciones energéticas" en las que la sangre se limpia y tanto el cuerpo físico como el cuerpo energía "muestran resultados totalmente óptimos".

Al saber de esta historia no pude evitar el traer a mi memoria el caso de George Psalmanazar. Este personaje apareció en Londres en 1703 y afirmaba ser originario de Formosa (nombre antiguo de la actual Taiwán). Aprovechando las limitantes en comunicaciones de la época escribió un libro acerca de las supuestas costumbres de su país de origen (en realidad los hechos descritos mezclaban costumbres aztecas e incas). Además inventó un alfabeto "formosano" tan convincente que todavía en el siglo XIX y aún cuando se había puesto al descubierto que Psalmanazar era un impostor se publicaba en libros alemanes de gramática.

Y otro ejemplo. Este es de la sexta década del siglo pasado. Otra vez en Londres. Aparece un personaje enigmático llamado Tuesday Lobsang Rampa, quien publica una serie de libros en los que toca temas como religión, ocultismo y la vida en Tíbet. Cuando la prensa británica cuestionó algunas de sus afirmaciones y lo llamó farsante y charlatán emigró primero a Uruguay y luego a Canadá, en donde falleció.

Lo interesante en todos los casos descritos es que estas personas han tenido seguidores. ¡Viva la libertad de pensamiento!

o - o - o - o - o - o - o - o - o

Hoy se celebra el "día del padre". Desde la antigüedad se escribió "honra a tu padre y a tu madre". Y ya que he tocado el tema del cine, me viene a la memoria el par de películas en las que Pedro Infante interpreta a Silvano Treviño y Fernando Soler a don Cruz. Sin llegar a tal extremo, quienes hemos tenido la fortuna de tener un buen padre y hacemos el intento de serlo con nuestros hijos podemos valorar la recompensa que cumplir esta envidiable tarea nos concede. Por lo pronto...¡Felicidades para todos!

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.