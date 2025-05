La gran final

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Hoy se definirá el equipo campeón del torneo de Clausura 2025 de la Liga MX. En otros países muchas veces se conoce el equipo que se coronará desde algunas semanas antes de que se termine el torneo. Ese tipo de competencia se tuvo hace ya muchos años en nuestro país. Los equipos se enfrentaban todos contra todos a visita recíproca y al final resultaba campeón el equipo que acumulara la mayor cantidad de puntos. Por cierto, hace muchos años la victoria otorgaba solamente dos puntos al equipo ganador. Fue a partir del mundial celebrado en los Estados Unidos en 1994 cuando la FIFA estableció que fueran tres los puntos obtenidos por el equipo vencedor de cada partido.

Pero fue a partir del torneo de 1970-1971 cuando se estableció la "liguilla" que es un pequeño torneo posterior a la larga fase de calificación. A la liguilla acceden los equipos que quedaron en las primeras posiciones. Al principio, los equipos se dividían en grupos, pero a veces sucedía que el líder o el sublíder de un grupo tenían menos puntos que algunos equipos no calificados de grupos más competitivos. Por ello se volvió al formato de calificación de una tabla general. Así, los equipos mejor clasificados pasan a disputar esa segunda parte del torneo en la que ahora sí, se define al campeón. Y eso no fue todo. A partir de diciembre de 1996 se establecieron los "torneos cortos" y desde entonces se llevan a cabo dos campeonatos al año.

Me ha tocado ver con bastante regularidad los torneos de la Liga MX precisamente a partir del primer torneo posterior al Campeonato Mundial celebrado en nuestro país en 1970, de manera que no tuve la oportunidad de ver al equipo llamado "campeonísimo" de las Chivas de Guadalajara, institución que a partir de aquellos tiempos se hizo de una enorme cantidad de seguidores a lo largo y ancho de nuestro país. Según me ha tocado leer en algunas páginas especializadas en historia deportiva nacional, entre el torneo de 1956-1957 y el de 1964-1965 (época en la que no se jugaba liguilla), el Guadalajara conquistó el campeonato en siete ocasiones: la primera vez bajo la dirección de Donald Ross, luego un par de veces siendo el director técnico Árpád Fekete, y posteriormente cuatro veces bajo la batuta del ingeniero Javier de la Torre. En resumen, en nueve temporadas, Guadalajara ganó siete campeonatos y un subcampeonato (el Oro lo superó en la última jornada y le arrebató el título).

Pero la buena época de las chivas pasó y desde que se instauró la liguilla solamente se han coronado en cuatro ocasiones.

Volviendo al presente. Hoy se enfrentan las escuadras América y Toluca. Curiosamente, son los mismos equipos que disputaron la primera final desde que hay liguillas y a pesar de que son frecuentes invitados a la llamada "fiesta grande" nunca han vuelto a jugar la final hasta esta temporada.

Desde 1996, cuando se establecieron los torneos cortos, tanto América como Toluca han llegado a doce finales. América ha sido campeón en ocho ocasiones mientras que los choriceros lo han sido siete veces. El partido de ida fue disputado el pasado jueves y terminó sin goles. La vez más reciente en la que el Toluca llegó a disputar una final fue en el torneo Apertura 2022 cuando perdió frente al Pachuca. Por su parte, el América es el actual tricampéon del fútbol mexicano.

La gran mayoría de las veces las finales del fútbol mexicano resultan ser partidos muy emotivos así que esperemos que el juego de hoy no provoque la decepción del público.

Algunos partidos han resultado inolvidables. A últimas fechas, los duelos entre el América y Cruz Azul han parecido más el argumento de una cinta dramática que una disputa deportiva. Tengo en la mente una increíble falla de un jugador cruzazulino en la puerta americanista que me dejó pensando hasta la fecha: "¿por qué no entró?". En la final del 2013, al minuto 88 el América requería de al menos dos goles para provocar los tiempos extra y luego los tiros penales: y lo logró, con sendos remates de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz al minuto 93.

El pasado diciembre ya parecía que Cruz Azul había eliminado al América a punto de terminar el tiempo reglamentario. El marcador del partido de vuelta estaba 3-3 y vino el penal que revivió al equipo de Televisa. Y hace una semana: otra vez se veía lejos la reacción americanista cuando un error inverosímil del arquero cruzazulino provocó un tiro penal que dio nueva vida al equipo de Coapa que luego eliminó a los celestes.

No creo en las brujerías, pero a veces veo jugadas que parecen pruebas de su existencia. Por lo pronto, a disfrutar de la final.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.