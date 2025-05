Todos Los Sindicalizados Tienen Asegurados Sus Derechos

Ante versiones de que no todos los trabajadores de Altos Hornos de México no se encuentran en la lista para recibir su liquidación, el dirigente democrático Ismael Leija Escalante, dijo que eso es falso, que conoce del procedimiento por lo tanto garantiza de que no habrá problema.

"Es mentira, desconozco quien dio es versión y en base a que, ya cualquier persona habla y opina sobre el tema, lo único que hacen es desmotivar a los trabajadores, por eso les doy mi palabra de que todos se encuentran en la lista, que en su momento recibirán su liquidación" insistió.

Dijo que de lo contrario el sindico se metería en serios problemas legales, toda vez que es fácil comprobar que si estaban en activo, con solo consultar en el IMSS y el Infonavit es la manera de comprobar que se encontraban en activo, es falso que se maneje una pequeña o selectiva lista, abundó.

Por ello exhortó a trabajadores a no dejarse llevar por falsos comentarios, el proceso de quiebra sigue su rumbo normal, y reiteró su garantía de que todos serán tomados en cuenta al momento que la empresa se venda integra o en partes como mucho se ha manejado aunque lo ideal es que sea completa.

Y es bueno aclarar las cosas en razón de que siempre que se publica un comentario sobre AHMSA empiezan las reacciones de trabajadores que se creen todas las versiones y se entiende por la desesperación y la falta de apoyo moral son presa fácil de personas que se dedican a eso a sembrar dudas.

También es bueno aclarar las cosas en cuanto al tema de la venta, no es una tarea fácil de la noche a la mañana, además en el transcurso pueden surgir ciertos factores que obliguen analizar el tema, sobre todo si se clasificó como propiedad de AHMSA diverso equipo que se encontraba en el interior de la empresa.

No hay duda que todavía queda camino por recorrer es cierto la ley establece plazos, pero como se dejará venir una serie de demandas y amparos entonces eso puede tardar un poco más, incluso cuestión de recordar lo que dijo la Presidenta de México que en su próxima visita a Coahuila habrá información.

Pero de acuerdo a la agenda que se maneja puede ser hasta noviembre cuando retorne entonces eso es para entender que es lento el proceso, que todo apunta será hasta entonces cuando haya información y se resuelva el asunto, antes se ve difícil pero en fin solo resta esperar, no hay de otra.

En otro tema, siguen los comentarios en torno a Pytco y Denso los trabajadores quieren información real y cierta sobre las utilidades, incluso se maneja la versión que ante los comentarios que amenazan con parar, hoy jueves hubo reunión entre altos directivos de Denso y dirigentes sindicales.

La verdad no se confirmó pero los trabajadores si conocen ese tipo de reuniones e incluso aseguran que se encontraba un japonés el encargado de manejar la conversación por la representación de la empresa, entonces eso quiere decir que hay condiciones de que lleguen a buen arreglo.

Del lado de Pycto, nada de información lo último que se manejó fue en el sentido de que la dirigencia sindical amenazó con despedir a quienes participaran en movimientos, eso no se confirmó pero los trabajadores de manera directa se encargan de manejar la información por diversos medios.

En síntesis que por falta de información se convoca a movimientos los mineros aprovechan pata invitar a los inconformes a sentarse a platicar y repetir lo de cada año, que por mala asesoría cientos de trabajadores pierdan su trabajo a final como ya no le sirve los dejan sin nada, así lo marca la historia.

Nos leemos mañana..