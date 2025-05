Nuevos Técnicos Y Profesionistas Sin Opción De Empleo

Es lamentable pero cientos de nuevos técnicos y profesionistas no tendrán oportunidad de encontrar trabajo, saldrán al mercado en busca de aplicar sus conocimientos pero será nulo el esfuerzo, la cadena productiva local no tiene opciones para contratarlos, reconoció Rolando Rivero Ceballos.

"No hay duda que una opción que ellos van a tomar será migrar de Monclova, Monterrey, Saltillo y Torreón es donde si pueden encontrar trabajo, mientras no haya crecimiento de la industria y se abran bolsas de trabajo, en realidad que es imposible, las empresas no contratan porque tienen su plantilla laboral" dijo el micro empresario.

Señaló que no se tiene una cifra del número de técnicos y profesionistas que empezaron a egresar de mayo a julio que es cuando se celebran las graduaciones pero es una lista enorme tomando en cuenta el número de planteles tanto técnicos como profesionales de diversas carreras.

Indicó que este primer semestre del año ha sido pesado para la industria local no hay crecimiento se sostienen actividades por debajo de lo normal incluso hacen grandes esfuerzos para no despedir personal, le apuestan que el segundo semestre sea bueno y empiece la recuperación.

Por otro lado, trabajadores de Denso y Pytco convocaron a movimientos de presión al quejarse de que no reciben utilidades se quejan del abandono donde los tienen dirigentes sindicales que no les han dicho nada pero conocieron que esas empresas no van a entregar esa prestación.

Incluso denunciaron que cuando piden información personal de recursos humanos amagan con despedirlos al argumentar que tienen cientos de solicitudes de trabajo, que no habrá problema para contratar, además que les dicen van a elaborar una lista negra para que no vuelvan a encontrar trabajo.

Dicen que aprovechan que no hay oferta de empleo para no entregar utilidades y quien se queje de inmediato es despedido, pese a ello convocaron a movimientos afuera de las dos empresas para hacerse escuchar toda vez que sus dirigentes sindicales simplemente los hicieron a un lado.

"Carlos Mata y Mario Galindo, se olvidaron de los trabajadores pero no se cobrar las cuotas que nos descuentan semana tras semana, es necesario que autoridades laborales intervengan y obliguen a mostrar la caratula fiscal para conocer el resultado del ejercicio fiscal del año pasado" exigen.

En este sentido el director del Centro de Conciliación Laboral Roberto Ramírez García, dijo que hasta la fecha solo cuatro trabajadores se han presentado en busca de apoyo, piden que las empresas muestren la caratula fiscal porque no están de acuerdo con el monto que les o el no pago de utilidades.

Dice que de acuerdo al procedimiento se envío citatorio a la representación de esas empresas a efecto de sostener una reunión en donde se analice el tema y mediante la conciliación llegar a acuerdo sobre todo por ser derecho de los obreros pedir se revise el documento fiscal.

Al conocer que trabajadores de dos industrias convocan a movilización el funcionario los exhortó a transitar por el camino legal, es decir acudir al Centro de Conciliación Laboral y conciliar, pero bajo ningún motivo hacer paros locos porque eso les afecta en su relación de trabajo.

"No hay necesidad de hacer paros, ni movimientos, lo correcto es que la autoridad se encargue de conciliar y encontrar solución al conflicto, sobre todo si tienen dirigencia sindical que hagan valer su derecho pero de hacer paros la verdad que no es el camino, les va afectar" reiteró.

Nos leemos mañana..