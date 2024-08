Los juegos de Olimpia

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

En estos días se están llevando a cabo en la capital de Francia las competencias deportivas conocidas como "Juegos Olímpicos".

El origen de estas justas data según la versión más aceptada del año 776 a. C., aunque algunos autores señalan que un pasaje escrito por Eusebio de Cesarea indica que no se conservaron los nombres de los ganadores de las primeras 27 ediciones de los juegos, por lo que sería en el año 884 a. C. el verdadero inicio de las competencias olímpicas.

El nombre de los juegos se deriva del lugar en el que se celebraban: Olimpia, sede de la estatua de Zeus considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo. Según una leyenda, Heracles Ideo propuso a sus tres hermanos (los seres mitológicos conocidos como Dáctilos) una carrera en la que el vencedor sería premiado con una corona de olivo silvestre. Como eran cuatro hermanos, decidieron repetir esta competencia cada cuatro años.

Estos juegos representaban un lazo de unión entre las diferentes ciudades-estado de la antigua Grecia. De hecho, en caso de existir algún conflicto, éste era suspendido durante la época de las competencias (la llamada tregua sagrada). Las principales disciplinas en las que se disputaba la victoria incluían carreras, lanzamientos, saltos, carreras con caballos, boxeo, lucha, pancracio. En el siglo V a. C. se estableció que los deportistas compitieran desnudos a fin de impedir la participación femenina. Hacia principios del siglo IV a. C. se incluyeron concursos de heraldos y otras manifestaciones artísticas. En la época del emperador romano Nerón, año 65 de nuestra era (olimpiada 211) se añadieron competencias de lira y poesía. Por cierto, el emperador resultó el vencedor en todas las competencias en las que participó.

Los juegos se celebraron hasta casi el final del siglo IV de nuestra era. En el año 392 el emperador Teodosio I prohibió los ritos paganos. En el año 408 los emperadores de los imperios romanos de occidente y oriente Teodosio II y Honorio decretaron la destrucción de los templos y lugares dedicados a dioses paganos. En 426 los templos de Olimpia fueron incendiados.

En el siglo XIX surgió la idea de volver a realizar competencias deportivas a la usanza de los antiguos griegos. El principal gestor del movimiento olímpico moderno fue el francés Pierre Fredy, barón de Coubertin, quien fundó el Comité Olímpico Internacional (COI) en 1894. La primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna fue en Atenas en 1896. A partir de entonces se han realizado cada cuatro años con excepción de los años 1916, 1940 y 1944 debido a las guerras mundiales y un retraso de un año en las competencias del 2020 debido a la pandemia del COVID 19.

Alguna vez tuve la oportunidad de leer un artículo que criticaba a Coubertin por su oposición a que los deportistas profesionales participaran en juegos olímpicos. Según esa fuente, tal impedimento era debido a que el barón quería que los deportistas fueran personas ricas que hicieran deporte por el puro gusto. Esa condición tuvo una consecuencia muy triste para el atleta Jim Thorpe en los juegos de Estocolmo en 1912. Thorpe ganó las competencias de pentatlón y decatlón pero unos años antes había recibido unos dólares por jugar béisbol en Carolina del Norte. Hay opiniones en el sentido de que el despojo de las medallas que ganó fue debido a su origen piel roja. En mayo de 1999 la Cámara de Representantes de Estados Unidos honró a Jim Thorpe como "atleta del siglo de los Estados Unidos".

Nuestro país ha participado en la mayoría de las ediciones modernas de los juegos en los que ha obtenido 13 medallas de oro, 24 de plata y 36 de bronce para un total de 73 (hasta antes de la edición actual). Hace algunos años, en alguna ya olvidada fuente me había tocado leer que las primeras medallas olímpicas mexicanas se habían logrado en los juegos de Los Ángeles en 1932, sin embargo ahora me encuentro con que los hermanos Manuel, Pablo y Eustaquio Escandón y Barrón acompañados del también mexicano William Hayden Wright ganaron la medalla de bronce en polo en los juegos de París en 1900.

El mexicano que más medallas olímpicas ha ganado ha sido Joaquín Capilla quien ganó una de oro, una de plata y dos de bronce luego de haber participado en tres olimpiadas en clavados. El único mexicano que ha ganado dos medallas de oro ha sido Humberto Mariles quien lo logró en los juegos de Londres en 1948 en la disciplina de ecuestres. Además de los dos oros, Mariles ganó una medalla de bronce en la competencia por equipos. La medallista mexicana más destacada en la historia del olimpismo mexicano ha sido María del Rosario Espinoza quien ganó tres medallas (una de cada metal) en tae-kwon-do en los juegos de Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Eso ha sido en los deportes "oficiales", porque también han existido deportes llamados "de exhibición" cuyas medallas no se reflejan en la contabilidad oficial. Nuestro país ha ganado medallas (9 de oro, 4 de plata y 12 de bronce para un total de 25) en tenis, pelota vasca y tae-kwon-do pero ha sido en competencias en las que esas disciplinas no eran todavía oficiales. Como que aplica el viejo refrán: "cuando hay para carne, es vigilia".

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será más adelante.

Que tengan ustedes una excelente semana.