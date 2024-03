San Patricio y San Urho

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Cuando los Estados Unidos de América obtuvieron su independencia de la Gran Bretaña eran solamente trece colonias a lo largo de la costa oriental. Derivado de los acontecimientos históricos la extensión territorial del país creció impresionantemente hasta alcanzar la costa del océano Pacífico. Aunque durante algunos años las leyes solamente valían del río Mississippi hacia el este. Por ello el territorio al oeste del mencionado río era considerado el "salvaje oeste".

Y es que los habitantes nativos habían defendido sus tierras durante varios siglos y no se había dado una colonización en la misma proporción que la que había ocurrido en otras partes del continente. Así que cuando por fin ese terreno se convirtió oficialmente en parte de los Estados Unidos, se permitió la inmigración de un gran número de personas originarias principalmente de Europa a las que se alentó para que se establecieran en los territorios recién adquiridos.

Por esos años ocurrió en Irlanda una plaga en las papas (que formaban una parte importante de la dieta de la población) lo que provocó una desafortunada hambruna que a su vez fue factor para que muchos de sus habitantes emigraran. Entre los destinos favoritos de los migrantes estaban precisamente los Estados Unidos. Y así como ese ejemplo, sucedieron algunos otros que contribuyeron a que la población de la Unión Americana esté formada por una variedad de razas y orígenes.

Para celebrar la herencia cultural de algunos de estos grupos de la población, se han establecido y asignado sus respectivas fechas. Por ejemplo al grupo de migrantes mexicanos se les celebra el día cinco de mayo con un entusiasmo que muy probablemente es mayor que el que se muestra en nuestro mismo territorio ese día.

Al grupo de origen irlandés le toca el día del santo patrono de la isla: San Patricio. Este santo fue un misionero que predicó en Irlanda en el siglo V. Desde hace mucho tiempo (algunas fuentes señalan que desde antes de que los Estados Unidos fueran independientes) se llevaba a cabo un desfile el 17 de marzo en Boston. Con el tiempo la tradición se expandió por el territorio norteamericano y se fueron añadiendo y mezclando elementos como el color verde, los carros decorados, los tréboles y la cerveza.

Haciendo un paréntesis. Hace algunas décadas, a un compañero y paisano coahuilense le escuché una ingeniosa frase que desde entonces se grabó en mi memoria: "no le hace que no me quieran, que al cabo me quiero solo." Pues bien, al mismo estilo que el creador de esa sentencia, a mediados de la década de los 50´s del siglo pasado al señor Richard Mattson (ciudadano finlandés-norteamericano que trabajaba como empleado en una tienda de Virginia, Minnesota) un compañero de trabajo le preguntó acerca del santo patrono de los finlandeses.

Como no tenía una respuesta, el señor Mattson empezó a idear la figura de un santo finlandés. Originalmente el nombre que este personaje habría de tener estaba entre Ero, Jussi, Tolvo o Eino. En todo caso el santo había nacido en Finlandia cerca de la frontera con Suecia, había estudiado en Estocolmo y en París. Al final el nombre seleccionado fue Urho, probablemente debido a que en ese tiempo accedió a la presidencia de Finlandia el señor Urho Kekkonen. Urho en idioma finlandés significa "héroe" o "valiente".

Mattson y el señor Gene McCavic escribieron la "Oda a San Urho" en la que se narra que dicho santo expulsó las ranas de Finlandia con el poder de su voz, la cual era fortalecida debido a que consumía leche agria entera y sopa de pescado. Y aunque la oda originalmente mencionaba que el día de San Urho era el 24 de mayo eventualmente fue trasladado al 16 de marzo a fin de que los finlandeses pudieran comenzar a festejar (y a tomar cerveza verde) un día antes que los irlandeses. Otro elemento que fue modificado se refiere a la plaga de la que San Urho salvó a los viñedos: en lugar de ranas se escogieron a los saltamontes.

En la actualidad existen clubes de fanáticos de San Urho tanto en Canadá y Finlandia como en los Estados Unidos. Hay una estatua original en Menahga, Minnesota y otra formada en un tronco esculpida con sierra eléctrica la cual se ubica en Finland, Minnesota.

El 16 de marzo de 1999 la estatua metálica de un gran saltamontes situada en Kaleva, Michigan fue dedicada a San Urho. Kaleva es una comunidad fundada por inmigrantes finlandeses cuyo nombre proviene de "Kalevala", que es una historia épica finlandesa acerca de la creación del mundo.

Algunos lugares como Butte, Montana en cuya población destacan los migrantes finlandeses e irlandeses tienen una celebración de dos días. Y aunque esta festividad es prácticamente desconocida en Finlandia, estudiantes de la Universidad de Turku (ubicada al suroeste del país) han festejado esta fecha desde hace casi cuarenta años.

En la actualidad la celebración de San Urho se lleva a cabo principalmente en comunidades finlandesas de Minnesota, Michigan, Vermont, Montana, Oregon y Canadá. Y ¿qué opinan en Finlandia acerca de esta festividad de un santo que salvó una industria finlandesa que nunca existió? Al parecer la única queja es que, a diferencia de que en Irlanda San Patricio expulsó a las serpientes, en la actualidad aún existen saltamontes en Finlandia. Otro caso en el que las comparaciones son odiosas.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.