Entre Líneas

RECONOCE XÓCHITL GÁLVEZ MODELO DE SEGURIDAD EN COAHUILA

Tan reconoce el modelo de seguridad en Coahuila, que la candidata por la alianza PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez ya adelantó que lo va a replicar si llega a la Presidencia de la República.

Fue uno de los anuncios que dio en su visita a Saltillo este viernes en un evento masivo; habló también de regresar los recursos que les corresponde a las entidades y becas para las mujeres de hasta cinco mil pesos.

Otra de las propuestas es bajar la edad para recibir la pensión de los 65 años, a los 60.

Gálvez no dejó pasar la oportunidad para opinar sobre su contrincante en las urnas, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena y aseguró que la tiene contra la pared; además de que vive en otra realidad, pues no acepta el clima de inseguridad que se vive en México, por eso no quiso firmar el documento del Episcopado Mexicano que se refiere precisamente a este tema.

QUIERE MANDAR EN COALICIÓN RICARDO MEJÍA BERDEJA

El comisionado político del Partido del Trabajo en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, mandó otro mensaje a sus aliados de Morena, dice que no quiere pelear pero que tampoco se va a dejar.

El ex Sub Secretario de Seguridad insiste en el tema para tratar de que los candidatos del PT sean los buenos en los municipios grandes de Coahuila.

Paradójicamente habla de abrir el diálogo, pero a la vez advierte que no dejará que Morena se lleve todo en tono de pelea; ya la vez pasada dijo que no se van a dejar agandallar, ahora que pide que no avasallen.

Con el tiempo encima para fortalecer la coalición ante el proceso electoral, siguen sin ponerse de acuerdo y enviando mensajes más que claros sobre desacuerdos.

Quiera o no, a Ricardo se le olvida que Morena tiene más militantes y simpatizantes que el PT.

Y NO APARECE MARKO CORTÉS

Aunque el dirigente nacional del Partido Acción Nacional ha acompañado a la candidata Xóchitl Gálvez en sus giras proselitistas por el país, no acudió al evento que se realizó este viernes en Saltillo.

Quizá no se recupera todavía del rechazo que le mostraron los militantes en Torreón esta semana, donde de forma directa y en pancartas lo acusaron de traidor y exigieron su renuncia.

La que estuvo en representación de los albiazules fue Elisa Maldonado, junto a la líder del PRD en Coahuila, Mary Telma Guajardo; a ambas se les vio platicando amenamente.

MÁS ARMAMENTO PARA COAHUILA

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, Federico Fernández Montañez, adelantó la inversión de 15 millones de pesos para adquirir diferente tipo de armamento y municiones para las policías estatales y de esta manera, seguir blindando a la entidad.

El trámite es el mismo ante la Secretaría de la Defensa Nacional, y se espera que no tarden en la entrega, tal y como lo hicieron en la administración pasada.

De hecho, Federico Fernández está consciente de que pueden pasar de uno a dos años para que logre concretarse el envío, pues es lo que demora el Gobierno Federal actual.

PLEITO ENTRE JERICÓ Y MARÍA BÁRBARA

Le tocó a Jaime Bueno ser el referí entre el pleito de Jericó Abramo Masso y María Bárbara Cepeda, ambos candidatos del PRI a una Diputación Federal y una Senaduría.

Fue durante el discurso del también candidato Miguel Ángel Riquelme Solís en el evento de Xóchitl Gálvez cuando se documentó el altercado que en un principio parecía una plática y terminó en molestia.

La aspirante optó por colocarse a un lado de Jaime Bueno, quien quedó en medio de los dos priistas y trataba de calmar los ánimos, pero Jericó insistía en acercarse a María Bárbara.

El episodio fue breve, pero evidente del pleito entre los dos.