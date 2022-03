Padres Presentes: Clave para un buen desarrollo.

El lazo que se crea desde los primeros años de vida entre Padres e hijos es esencial para el desarrollo y crecimiento de los niños. Los padres debemos estar presentes para educar, formar, poner límites y ser ese modelo que nuestros hijos necesitan para sentirse amados, queridos, escuchados, valorados y sobre todo comprendidos.

De igual forma nuestros hijos necesitan sentirse seguros y para ello la familia representa ese lugar que todos necesitamos tener, y saber que siempre podemos apoyarnos en ella. Muchas veces pensamos que los niños necesitan llenarse de muchas actividades y cosas materiales y nos olvidamos de que realmente lo que más necesitan es disfrutar más tiempo con nosotros, tener a su lado a unos padres presentes con actitud positiva que sean sensibles a sus necesidades, alguien que los escuche y que los amen de manera incondicional. Esto no sólo va a marcar cómo se relacionarán con su entorno a futuro si no también su propio desarrollo emocional y psicológico.

Los niños necesitan de un referente para crecer, un modelo para seguir, una guía para aprender, ellos esperan ansiosos conocer, explorar, descubrir junto con sus padres el día a día de la vida.

Cuando los niños y adolescentes tienen de forma constante el apoyo, comunicación y guía de los padres pueden sentirse seguros de ellos mismos demostrando siempre con confianza sus inquietudes, dudas, angustias y emociones.

Cuando los Padres estamos presentes podemos descubrir juntos sus alegrías y sus tristes, sus conformidades e inconformidades, miedos y temores.

Que podemos lograr en nuestros hijos de manera constante.

-confianza en sí mismo. Sin duda, un niño que tendrá la autoestima alta, capaz de creer en sí mismo.

-nunca le será difícil tomar decisiones.

- se mostrara confiado para involucrarse con los demás.

-Sera difícil demostrar un mal comportamiento o incumpliendo con las normas que le pongan debido a que ha crecido con ellas.

- no presentara problemas emocionales debido a que ha crecido rodeado de amor, entendimiento, valores y buena comunicación.

-Sera un niño comprometido rodeado de muchas oportunidades pero muy dispuesto para tomar buenas decisiones.

-difícilmente mostraran ansiedad, estrés y agresividad.

-mostrara actitudes positivas lo que le ayuda a no caer en alguna depresión. Sabe que tiene el apoyo constante de sus padres.

Padres presentes evitaran en sus hijos trastornos de personalidad, problemas mentales, vacío en su interior, sentimiento de abandono entre otros; problemas graves a nivel psicológico.

Recuerda, un niño no sólo está solo cuando los padres no están en casa. Están solos cuando los padres no están con él, aunque estén en casa.

Padres Presentes lograran en sus hijos formar un alma sana llena de confianza en si mismos y comprometidos a ser y luchar siempre por cumplir sus metas.