"Cómo superar una decepción amorosa"

"El verdadero amor es aquel que te respeta y valora, el mundo no termina por alguien que no te valora".

Enamorarse es un arte que los seres humanos necesitamos en la vida, durante nuestro camino conocemos e interactuamos con personas afines, pero cuando te enamoras todo cambia en tu entorno, idealizas una vida a lado de esa persona especial.

Pero cuando tu ser amado te traiciona, abandona, o decepciona, tu vida queda en añicos.

Es tanto el dolor en tu interior, que te juras a ti mismo jamás volver amar. Pasas por un duelo emocional que te lleva a la depresión y en ocasiones hasta la amargura. Es difícil superar una decepción de amor, más no es imposible, es importante tomar en consideración ciertos criterios para superar una decepción amorosa.

1. Aceptar tu realidad

El aceptar lo sucedido, hace que superes la pérdida emocional en menos tiempo, muchas personas, se aferran a seguir esa relación, insistiendo, rogando, perdiendo la dignidad por una migaja de amor.

Es comprensible que no se puede dejar de amar de noche a la mañana, pero cuando tu relación con tu pareja ya está muy fracturada y el o ella decide irse, es señal qué el amor terminó.

2. No vivas de culpas.

La culpa es un yugo que te atormenta mental y emocionalmente, cuando una relación culmina, no existen culpables, lo que un día fue, ya no sera, el descuido hacia la pareja, la costumbre o rutina se deben evitar cuando ambas partes sienten que las cosas ya no van a la par, la sinceridad es fundamental cuando una relación de pareja va deteriorando. El sentimiento de culpa te ata sin dejarte ver las cosas con claridad, cada experiencia tiene un ciclo y la vida debe continuar.

3. No todas las historias se repiten

Después que aceptes sin culpa lo que te paso, atiendete psicologicamente, la ayuda profesional te hará entender lo acontecido reafirmando tu autoestima, liberar emociones y sentimientos negativos para volver a creer en ti y en el amor. No porque una persona te haya dañado, significa que todas harán lo mismo, cada individuo es diferente, lo que marca la diferencia es que aprendas a darte tu valor amando con conciencia, situando tu amor propio siempre en primer lugar.

4. Deja de ver tus relaciones sentimentales como un sustento emocional.

La persona que comparta su vida es un compañero de viaje, no tu oxígeno para sobrevivir en tu existencia. El amor hace a la pareja uno mismo, cuando ambos establecen un vínculo de límites y respeto, cuando una hoja de papel es arrugada y la quieres ver en su estado original, jamás volverá a ser igual, el amor es de dos, no quieras obligar a tu pareja a permanecer a tu lado por culpa o compasión, deja el chantaje a un lado que solo conseguirás una infelicidad para toda la vida.

La decepción amorosa no dura para siempre si intentas empezar, todo ser humano merece ser feliz sin toxicidad ni mentiras.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo general, citas previas al WhatsApp 8662394782 y 8661380979.