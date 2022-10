El rincón del alma

"Mi hijo no acepta a mi nueva pareja" Lic. Me encuentro en una situación difícil y necesito su orientación. Hace un año me volví a casar, tenía 6 años de haberme divorciado, por lo cual me dedique 100% a mi único hijo varón de 11 años de edad.

Hace 2 años conocí un gran hombre con el cual empecé una amistad, poco a poco se dio una convivencia, iba a mi casa, mi hijo al principio si le tenía un recelo pero como le aclaré qué era solo un amigo lo acepto.

Poco tiempo después decidimos formalizar nuestra relación y casarnos. Junior mi hijo no lo tomo a bien, yo pensé que con el trato a diario con mi marido lo iba a terminar de aceptar.

Pero la realidad no es así, lo ve, habla y trata mal, aun cuando mi marido se ha acercado a él.

Por su comportamiento han surgido peleas con mi esposo, pues se da cuenta cómo trata de chantajearme y manipularme.

Cómo vera es una situación complicada, estoy entre la espada y la pared.

Orientación: Sra entiendo su situación, le diré qué es muy común en la actualidad.

Después de un divorcio se vive un duelo emocional y posteriormente se reorganiza la vida. Hay varios puntos qué me gustaría enfatizar.

Cuando se da una separación definitiva es difícil para los hijos asimilar qué papá y mamá ya no estarán juntos, más cuando comprenden lo qué pasa.

Es válido dar tiempo completo a los hijos después del rompimiento, pero tienes qué prepararlos por si llega una nueva pareja a tu vida, haciéndoles ver que tú papel y amor de madre siempre los tendrán, pero que tú tienes una vida propia qué vivir.

Es normal que un hijo vea a tu pareja como un intruso, antes qué llegara todo el tiempo y la atención era para él.

Es importante sentarte a platicar con el abiertamente, hágale saber qué usted desea rehacer su vida con otra persona pero que siempre estará con el cuándo la necesite.

La intervención de un psicólogo le ayudará para que pueda trabajar en terapia de familia. Con respecto a su esposo puede realizar acciones para tener un mejor acercamiento con su hijo.

*Platicar con él, diciéndole qué le gustaría qué lo conociera más, pues para su mamá, el cómo hijo estará primero.

*Propiciar un ambiente de armonía con actividades qué involucren a toda la familia.

*Identificar detenidamente los roles de cada uno, sin hacer más o menos a nadie.

*Tener tiempo para todo, para convivir solos como pareja, cómo familia y madre e hijo.

*Buscar la alianza con tu ex, para que el hijo sienta qué hay un equilibrio entre las 2 partes.

Todo se puede lograr con comunicación y respeto, recuerda qué tú papel de madre o padre no interfiere con tu vida personal, hablando entienden los hijos. Consejo práctico: Enseña a tus hijos a respetar tu vida personal, cada quien tiene su espacio, pues el amor nunca cambia ahí estará para ellos. Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo general, citas y envíos de casos al WhatsApp 8662394782