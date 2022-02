"Haz de tus hijos personas de provecho".

"Una casa bien cimentada, resistirá cualquier tormenta, un hijo con deberes y obligaciones, será una persona útil y organizada en la vida".

Una de las cosas qué todo padre debe de enseñar a sus hijos, es tener responsabilidades de acordé a su edad en el hogar. Una buena educación empieza desde qué el menor aprende que no todo es juego y diversión, pues cómo miembro de su familia, tiene qué ser disciplinado, poniendo sus cosas, en este caso sus juguetes en su lugar, entendiendo qué hay reglas de higiene ordenación.

Es importante que sepan los padres qué enseñar a sus hijos a ser responsables no debe de hacerse cómo una imposición sino cómo actividades que le ayudará a tener éxito en la vida, el trabajar en equipo toda la familia manteniendo el hogar arreglado y en orden, es la manera más viable para qué los hijos aprendan a ser disciplinados.

Un padre qué no dejá qué su hijo no haga nada en el hogar, lo está echando a perder, el niño crecerá con la mentalidad de no mover ni un solo dedo por salir adelante en la vida, siendo así una persona mantenida, floja y sin visión al futuro.

Un buen hogar se construye con bases firmes siendo ejemplo cómo autoridad, formando alianza entre el matrimonio pues si uno es firme y el otro condescendiente, el hijo solo hará lo que el quiere.

Dar obligaciones en el hogar a los hijos no es malo, al contrario, le darás herramientas necesarias para qué en su vida sea una persona responsable.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo general, citas previas al WhatsApp 8662394782 y 8661380979.