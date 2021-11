"Un corazón decepcionado"

"El corazón es mi letal enemigo, me hace vivir aprisionado de un mal amor".

Han pasado días, desde qué decidiste alejarte de mí vida, las horas son eternas, cuando el silencio se hace presente.

Dejaste este amor por irte a otros brazos, dejándome destrozado emocionalmente.

Sin ti no puedo vivir me dejaste tan acostumbrado(a) que no concilio mis días a tu lado. Se que me desprecias, una y otra vez me haz dicho ¡No te quiero!

Pero el corazón es necio, eres una droga que altera mis pensamientos día y noche nada es igual si tu no estás conmigo.

Todos me dicen que te olvide sacándote de mi vida para siempre, pero es imposible tantos momentos, recuerdos, tus besos, caricias, todo esta impregnado en mi interior. Nadie entenderá que la razón a veces se deja llevar por los sentimientos, es una necesidad letal que hace olvidarte de todo y todos.

Quizá me falte amor propio para entender que eres historia, vivo pensando en ti olvidándome hasta de quien soy, solo la Soledad acompaña mis noches y el recuerdo tu amor, el tiempo es eterno si tu no estás.

Es difícil pero necesario tener que olvidarte, pues no existe un mal amor, qué sea más fuerte qué mi dignidad.

Reconstruire mis pedazos rotos teniendome respeto a mi mismo, nadie me podrá sacar de este estado el cual me encuentro.

Hoy te digo adiós y para siempre. Mi vida continúa contigo o sin ti

