Violencia física en el hombre

"Un hombre de carácter débil, es más propenso a ser maltratado por su pareja".

La mayoría de las instancias de gobierno apoyan a la mujer cuando sufre violencia en todos los ámbitos, pero ¿qué pasa cuando los papeles se invierten y el hombre es quien sufre violencia?

Es poco común que un hombre denuncie que es maltratado por su pareja, la idea estructurada de ser machista y tener el dominio social lo hace callar por temor al qué dirán.

La baja autoestima es otro factor no menos relevante que no deja que el hombre se valore viviendo así a la manipulación destructiva de su pareja.

Esta complejidad, se denota cuando sufrió carencias afectivas o vio un patrón similar con sus padres desde su infancia.

La dualidad de ser macho y ser el sexo más fuerte dentro de la sociedad, es una exigencia que prevalece como idea tradicionalista.

Por este motivo, la voz de la masculinidad es poco escuchada pues socialmente siempre es el malo del cuento.

El maltrato varonil es silencioso, pues en ocasiones por vergüenza social o ser señalado como un hombre ineficiente, se evade sin importar las consecuencias a priori.

El suicidio es muy común como salida fácil a este encuadre pues la justicia generalmente le da prioridad a la integridad y a los derechos de la mujer.

No permanezcas en este círculo dañino, date cuenta que vivir así no es sano ni para tu pareja ni para ti, la idea de una separación o divorcio no es la catapulta de tu vida, sino la oportunidad de ser feliz, valorando lo más importante de tu existencia, a ti mismo.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicológico Citas previas al whatsapp 8662394782.