"Volver a empezar"

"Después de una mala experiencia amorosa, es difícil volver a enamorarte".

Recoger los pedazos de una decepción de amor, es una tarea complicada qué se lleva su tiempo. Es necesario poner tus ideas, sentimientos y emociones en orden y emprender un nuevo rumbo.

En la vida hay qué aprender a vivir de cada experiencia sea buena o mala, más en cuestiones de amor, tener la necesidad de t una pareja a quien amar , ser comprendo y obtener su atención afectiva, es una de las cosas que todo ser humano desea obtener. Sin embargo, cuando tú entregas todo y te pagan mal, es aquí donde eres lastimado, cerrando la posibilidad de tratar a alguien y reencontrarte con el amor.

Pero a pesar de todo se puede superar y salir adelante, los procesos son para madurar, estando más en alerta sin darlo todo, entender qué amar no significa olvidarte de ti viviendo para otro (a,) una relación de amor no implica ofertar tu dignidad o entregar por completo tu voluntad, amar es respeto igualitario, es valorarte primero, para valorar a tu pareja. Si no recibes respeto desde un principio, no te aferres simplemente, aléjate y cuida tu vida emocional.

Vivir fijado en el dolor con recuerdos del pasado, no te servirá de nada, solamente pierdes el tiempo en empezar de nuevo, la vida es así, llena de ciclos transitorios para crecer, ser mejor sin quedarte con rencores o decepciones para siempre.

Todo se puede superar si se quiere, un mal amor no mata, te enseña a sacar lo mejor de ti. Busca tu felicidad en tu interior y no en el amor de alguien, no pienses qué todo termino para ti, al contrario, es el inicio de tu nuevo amanecer pero ahora con experiencia, sal de ese estado depresivo y atiendete con un profesional, ocupa tu tiempo y energía en metas qué te ayuden a creer en ti, busca apoyo espiritual en alguna creencia o tecnica para canalizar y estabilizar tus emociones. Recibe lo que la vida te ofrece de ahora en adelante, incluyendo el volver a enamorarte pero con la razón sin anteponer ilusiones fallidas de cuentos de hadas.

Nunca olvides lo grande y valioso qué eres, con o sin pareja tu vida continúa. Amar no duele, sino te hace mejor persona, no culpes a nadie por tus errores, se responsable de tus propios desaciertos.

