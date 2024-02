Entre Líneas

SE PREPARA COAHUILA PARA ELECCIONES

El Secretario de Gobierno en Coahuila, Óscar Pimentel González, adelantó que en el Estado ya se alistan las mesas de seguridad en materia electoral para los comicios de junio del presente año.

En las mismas participarán representantes corporaciones de seguridad municipales y estatales, dependencias de Gobierno, Instituto Electoral de Coahuila (IEC) e Instituto Nacional Electoral (INE).

La intención del Gobierno del Estado es blindar a Coahuila ante cualquier tipo de incidente en las votaciones del 2 de junio.

Aunque hasta el momento no se han registrado intentos de ingreso de células delictivas a la entidad, no se baja la guardia y la jornada electoral no será la excepción para prevenir cualquier situación desfavorable para la ciudadanía.

MANTIENE TANIA INTENCIÓN DE REELECCIÓN

La alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, se mantiene firme en su intención de reelegirse como Presidenta Municipal.

La morenista ha expresado que pretende construir el segundo piso de la transformación en el Pueblo Mágico, por lo que ha tenido acercamientos con representantes de su partido en la Ciudad de México.

Flores Guerra afirma que tiene el apoyo de Morena y el más importante, en el los habitantes de Múzquiz, sin dejar de lado a los militantes y simpatizantes que la mantienen arriba en las encuestas internas.

Tania Flores ha dicho también que su trabajo es de respeto y sin grilla política, solamente madurez en el proceso, sin necesidad de ofender a la oposición.

FIRMAN PACTO LABORAL

Como se había anunciado, este viernes el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas firmó el Pacto Laboral Coahuila 2024, en el que se involucraron a sindicatos de trabajadores, empresas, asociaciones civiles, instituciones educativas, así como instancias de los tres órdenes de gobierno.

Con el pacto se fortalecerá la estabilidad laboral en el Estado y la formalidad para que los trabajadores obtengan mejores salarios y prestaciones, lo que colocará a la entidad en una destacada posición de competitividad.

Manolo Jiménez Salinas dijo que el Pacto Coahuila es una gran alianza que fomenta el diálogo en torno al crecimiento económico con justicia social, la formación de capital humano que responda a las necesidades del nearshoring, y el respeto a los derechos laborales.

DA FECHA EL PAN PARA CONVOCATORIAS

Gerardo Aguado, Secretario General del Partido Acción Nacional finalmente puso la fecha de convocatorias.

Será la próxima semana cuando se publiquen en el interior de los comités locales para seleccionar las candidaturas a las alcaldías y también para integrar las planillas de síndicos y regidores que conformarán los cuadros del equipo de trabajo.

Desde el 23 y hasta el 27 de febrero el Acción Nacional se tiene programado el registro de candidaturas en los 38 municipios y lo que se busca es que sean de unidad.

Prácticamente a la par, del 24 al 28 de febrero, el albiazul iniciará el registro para integrar las planillas, que corresponde a síndicos y regidores de los Ayuntamientos.

Aguado asegura que el consenso se hará en tiempo y forma para elegir a los mejores perfiles que contenderán en las elecciones del próximo 2 de junio, a ver cómo les va.

PIDEN EN PIEDRAS NEGRAS SUBSIDIO A LUZ

Los "amigos de Chemo" se preparan para recabar firmas y llevarlas al Presidente Andrés Manuel López Obrador con el propósito de que en Piedras negras se aplique un subsidio por parte de a Comisión Federal del Electricidad y se pueda disminuir el costo del suministro, al igual que en Sonora.

La convocatoria a la ciudadanía es para que acudan a partir del próximo lunes a los módulos que se instalarán en puntos estratégicos de la ciudad fronteriza.

Durante dos meses permanecerán abiertos para reunir la mayor cantidad de firmas posibles, con lo que también harán parte del trabajo a la alcaldesa Norma Treviño que nada ha hecho respecto al tema.

EXTORSIONA COMANDANTE A LOTEROS EN MONCLOVA

Vendedores de automóviles en lotes en Monclova están cansados de las extorsiones que les aplica el Comandante Manzur, de la Fiscalía General de la República.

Los comerciantes señalan que ya son varias a las personas que estafa, además de pedirles pago de piso por hasta 150 mil pesos.

Son varios los comerciantes de autos usados que han sido víctimas del comandante que les exige el dinero con amenazas de por medio.