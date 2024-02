Entre Líneas

Los aspirantes del PAN para las alcaldías de Monclova y Frontera se registraron en el Comité Estatal del albiazul en Saltillo hasta donde llevaron sus documentos para entregarlos como parte del protocolo.

Desde el pasado martes comenzó el desfile de los que contenderán en el proceso interno; fueron siete de la Ciudad del Riel y tres en la Capital del Acero.

Rodrigo Rivas, Fernando Palacios, Fernando Menchaca, Salvador Savalza, René Martínez, Amador Moreno y José Pérez Aguilar por Ciudad Frontera.

En Monclova, Mario Dávila Delgado, Agustín Ramos y Erik Zapata; aquí, el apoyo se vio para el alcalde, lo acompañaron simpatizantes y militantes del PAN que también estuvieron en el Comité Estatal.

Y ya que finalmente se pudo abrir la convocatoria para que pudieran registrarse, será este fin se semana cuando se realice la sesión de los líderes y se defina quiénes van para las elecciones de junio.

DEBE ERIK ZAPATA 50 MIL EN CUOTAS

SIn importarle el qué dirán, Erik Zapata llegó muy puntual a mediodía de este jueves para hacer su registro en el Comité Estatal del PAN.

Ya sabía de antemano que no tiene posibilidades de ser el agraciado porque debe 50 mil pesos en cuotas que no ha aportado desde hace varios años al Acción Nacional, obligación que tiene como militante.

Quizá pensó que si no se mueve, no lo ven; pero eso está difícil, porque no es cualquier cantidad la que deuda y no abona.

Zapata fue de los precandidatos que llegó solo al Comité en Coahuila, ni quien saliera en la fotografía que se tomó en el exterior del edificio.

OMISOS CIUDADANOS A CONVOCATORIA

Y hablando todavía del PAN, la convocatoria para aspirantes a candidatos a alcaldías se abrió también para la sociedad civil, luego de la ruptura que tuvieron con la Alianza Ciudadana por la Seguridad con el PRI, PRD y UDC; además de la doble intención de sumar a más personas a sus filas tras quedarse solos en las elecciones locales.

Gerardo Aguado Gómez, Secretario General del Partido, ya había adelantado que se buscaba a los mejores perfiles tanto de panistas como de ciudadanos para que se registraran como precandidatos y que sin duda, tendrían la posibilidad de participar.

Sin embargo, el llamado al parecer no tuvo eco o suficiente difusión, ya que solamente 12 personas se interesaron en participar, mientras que son casi mil los militantes en todo el Estado que están realizando sus registros de los procesos internos.

LLEGAN MÁS INVERSIONES A LA SURESTE

El Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, colocará este jueves la primera piedra Planta ZIEMANN HOLVRIEKA, en el Parque Amistad Chuy María, en Ramos Arizpe.

Las inversiones y expansiones de empresas nacionales e internacionales continúan en Coahuila; lo que traerá consigo la necesidad de una mayor mano de obra.

En este sentido, las vacantes se promueven a través de la Secretaría del Trabajo y de los mismos líderes sindicales, quienes en varias ocasiones han manifestado que la prioridad es otorgar las oportunidades de trabajo a los coahuilenses.

En cuanto a las inversiones, uno de los factores principales para que las empresas se instalen en el Estado es la seguridad, prueba de ello es la instalación de dicha planta.