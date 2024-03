Entre Líneas

EQUIPAMIENTO SÓLO PARA LA FOTO

Solamente para la fotografía inauguró el alcalde de Arteaga el operativo de Semana Santa, en el que destacó que los brigadistas están atentos y equipados para atender algún conato de incendio, sobre todo por ser zona boscosa y de riesgo ante la llegada de cientos de turistas que prenden fogatas en lugares prohibidos.

Ramiro Durán les mandó hacer unas cajitas de plástico, ni siquiera por boeto, para aprovechar el paso de visitantes que llegan al Pueblo Mágico y colocar a los elementos de Protección Civil y Bomberos en puntos estratégicos para pedir el apoyo económico de los turistas para este departamento.

Están dispersos por donde pasa más gente para la recaudación de la ayuda voluntaria, lo que pone en duda si la reacción rápida en caso de un incendio forestal será la adecuada, pero no es culpa de los brigadistas, son del jefe.

REGAÑA INE A XÓCHITL GÁLVEZ

Los de Morena y el Partido del Trabajo denunciaron a Xóchitl Gálvez por utilizar el lago del Instituto Nacional Electoral, además de los colores de dicho organismo en espectaculares y en redes sociales de su campaña.

Y el INE no tardó nada en mandarle un mensaje de regaño a la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón X México, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, para que no use el emblema institucional como acto proselitista, pues argumenta que confunde a la ciudadania y pareciera que tiene el apoyo del árbitro electoral.

Pero el tema solamente quedó en una llamada de atención, pues los funcionarios rechazaron imponerle algún tipo de medida cautelar, debido a que la publicación se eliminó de las redes sociales de la candidata del PRI, PAN y PRD.

DESTACA COAHUILA EN TURISMO

Como cada año, se realizó en Viesca la Procesión del Silencio y hasta ese Pueblo Mágico de Coahuila llegaron miles de personas para participar en este importante evento de Semana Santa.

En su novena edición, continúa consolidándose como un atractivo turístico; los asistentes a esta caminata de fe, devoción y tradición pudieron disfrutar de la gastronomía, el arte sacro y las artesanías que ofrece este destino en Semana Santa.

RECORRE FEDERICO FERNÁNDEZ REGIONES DE COAHUILA

El que anda en su tarea es el Secretario de Seguridad, Federico Fernandez Montañez.

El funcionario supervisa de manera personal los operativos de Semana Santa, además del funcionamiento de las cámaras de video vigilancia instaladas en Coahuila.

Ya lo había dicho el Gobernador Manolo Jiménez Salinas que aunque exista un clima de tranquilidad, no se bajaría la guardia y las acciones se reforzaron para la estancia y paso de miles de turistas en esta semana vacacional.