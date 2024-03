Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- FELICES los aficionados que el miércoles asistieron al estadio Francisco I. Madero de Saltillo, en donde en feria de batazos los Dragones del Norte y Acereros Kickapoo de Monclova, culminan empatados a 19 carreras por bando, la Furia Azul contó con valioso bateo de Rodolfo Amador, del "destructor" Chris Carter, Ramón Hernández, Aldrem Corredor, Roberto Castro, Logan Moore y Brayan Corral, pero Saraperos también tuvieron lo suyo con respuestas de Juan Carlos Centeno, Missael Rivera, Braxton Davidson, Edwin Díaz y Henry Urrutia, en realidad fue duelo entre dos colosos del beisbol mexicano.

AYER Homar Rojas, realizó fuerte entrenamiento, logrando el buen ambiente que esta reinando en este lugar, pero hoy viernes Santo juegan a las 7 de la tarde ante los Algodoneros de Unión Laguna, este día deben de alinear Erick Fila, Addison Russell y Juan Pérez, para el sábado a las 7:45 de la tarde la Furia Azul enfrenta a Dorados de Chihuahua y el domingo el segundo encuentro con Dorados a las 6 de la tarde, para que toda la afición disfrute en estadio Kickapoo Lucky Eagle estos encuentros de exhibición, el representativo de Chihuahua pone fin a la sequía del beisbol profesional después de 14 años de ausencia, regresa ante el debut también de los Conspiradores de Querétaro.

DORADOS de Chihuahua, no será una perita en dulce, en Liga Mexicana de Beisbol, pues los dueños quieren un equipo competitivo y lo van a tener con Óscar Robles al frente, ahí están Félix Doubront y el embarnecido Sasagi Sánchez aquel chamaco que se crió al lado de Homar Roja, Félix Doubront, venezolano con una destacada trayectoria en equipos como los Medias Rojas de Boston, Atléticos de Oakland, Azulejos de Toronto y Cachorros de Chicago, trae consigo la experiencia de haber ganado la Serie Mundial en 2013, una adición valiosa para los Dorados, que decir de Sasagi Sánchez, quien comenzó su carrera en LMB con los Acereros de Monclova y ha pasado después por equipos como Pericos de Puebla y Diablos Rojos del México.

CAÑONAZO de cuatro estaciones de Gabriel Noriega en la novena y otros productores de Jairus Ricards, Aderlin Rodríguez y Matt Admas, guiaron a los Toros de Tijuana a la primera victoria en juego de exhibición ante Guerreros de Oaxaca, triunfando con paliza de 11 carreras a 10, según informo vía telefónica, el Licenciado Ricardo Williamson gerente deportivo de los astados, el batazo rey se hizo presente en el mismo tercer inning cortesía Renato Núñez para regresarle la ventaja a Guerreros con Grand Slam, sin embargo, Toros volvió a hacer lo suyo para poner el 8-6 con tablazo de Nick Williams como protagonista, la artillería de largometraje no paró y Jerar Encarnación se encargó de poner "tablas" las cosas con enorme cuadrangular por el derecho, aunque el poder astado no se quiso quedar atrás y Gabriel Noriega se encargó las cifras finales con vuelacercas solitario que cinceló el 11 por 10 definitivo en el marcador.

