Sigue la incertidumbre sobre AHMSA

Pese a los comentarios e información oficial sobre el futuro de AHMSA, la realidad empieza a desesperar a trabajadores quienes ya no quieren saber más cosas, simplemente piden que esto se resuelva o bien que digan si será o no posible reactivar operaciones y recuperar la fuente de trabajo.

Otros dicen que si ya no se va a reactivar que digan la verdad para terminar con la inquietud y desanimo, es cierto la mayoría de los obreros se encuentra trabajando en otras actividades, los que se fueron ya regresaron, se dieron cuenta que no es lo mismo la ciudad que vivir fuera y sin la familia.

Incluso los que habían partido a los Estados Unidos un buen número ya regresó, pero se dan cuenta que no es fácil encontrar trabajo en la ciudad y se auto emplean, desde taxistas hasta vendedores de alimentos y cerveza, aprovechan las redes sociales y el WhatsApp para ofrecer sus productos.

Y lo más lamentable que también aumenta la desintegración familiar, conozco casos de obreros que regresaron a la casa paterna, otros viven con familiares, la esposa no aguantó más tiempo y fue el momento en que se perdieron matrimonios, muy lamentable pero es la realidad.

En platicas con doctores, coinciden que aumenta el número de pacientes con enfermedades emocionales, la falta de trabajo y el no estar en condiciones de contar con el ingreso de AHMSA los lleva a una situación desesperante, por esa razón dicen que es momento de crear programas para atender la salud mental de esos obreros.

Otro fenómeno es que se han visto en la necesidad de regresar sus unidades automotrices no tienen forma de pagar, perdieron lo que habían abonado, también venden lo que no hace falta en el hogar, es la manera de conseguir un ingreso para medio subsistir mientras reciben salario.

La verdad que el problema es fuerte más fuerte de lo que se piensa y si es cierto que por medio del sector salud empezar a diseñar estrategias para atender a obreros incluso extender la atención a sus familias, es cuestión de recordar que se han reportado obreros que fallecieron.

También los que tienen 60 o más años de edad tomaron la decisión de pedir su pensión ante el IMSS y aunque corren el riesgo de que la empresa lo tome como renuncia voluntaria, la verdad que vale la pena correr ese riesgo, total como se encuentran las cosas no hay para cuando se reactive la siderúrgica.

En otro tema, hoy viernes es el último día para regularizar unidades chuecas, es cierto el plazo vence el último día de marzo, pero es domingo entonces no se trabaja, un aspecto que debe tomarse en cuenta por parte de los propietarios que tengan interés en regularizar su patrimonio.

Todavía hasta ayer no se contaba con información oficial sobre si se extiende el Decreto Presidencial, como ha ocurrido en cuatro ocasiones anteriores, siempre se publica en el Diario Oficial de la Federación un día después de que venció el plazo, entonces no se descarta que eso ocurra entre lunes y martes.

Y aunque organizaciones dedicadas a proteger a propietarios aseguran que no será posible por la veda electoral, la verdad que no tiene nada que ver, es un programa que no lleva tintes políticos, ya lleva tiempo entonces como que no hay fundamento en lo que dicen y lo hacen para ganar clientes.

Será el lunes cuando sea posible conocer el número de unidades regularizadas y si se extenderá el Decreto Presidencial porque la verdad hay miles que no entraron, otras por falta de dinero no fueron regularizadas entonces como que si se justifica extender el decreto, veremos.

