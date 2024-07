Entre Líneas

DESASTRE DE AGSAL EN SALTILLO

Falta de capacitación le faltó a Aguas de Saltillo para los empleados que trabajan en la rehabilitación del Bulevar V. Carranza, en Saltillo.

Le dieron de más al piso y reventaron una tubería de gas que derivó en la evacuación de cientos de personas, entre ellas, ciudadanos que estaban realizando trámites en el SAT.

Además, esa vía es una de las principales de la Capital del Estado, lo que quiere decir una gran afluencia de vehículos y sin dejar de lado que es una zona comercial.

Afortunadamente no pasó a mayores y se logró controlar la situación.

LE PREOCUPA MÁS A MARKO CORTÉS VENEZUELA QUE COAHUILA

A lo mejor sale más barato el boleto de avión de México a Venezuela que a Coahuila, porque Marko Cortés está muy preocupado por intervenir en el conflicto de aquel país tras las elecciones del pasado domingo, que en tratar de mejorar el tiradero político que tiene en el estado.

Cortés llegó el fin de semana para tratar de participar como observador internacional, pero lo detuvo la policía para luego expulsarlo.

Allá platicó con opositores como Henrique Capriles, ex presidente de la Cámara de Diputados, César Pérez Divas, ex secretario general del partido COPEI, Freddy Delgado Dalo, director de Organización de IFEDEC, Miguel Parra, Secretario General del Movimiento Ciudadano UNIÓN Y PROGRESO y Rafael Hernandez Andreu, director de Políticas Públicas de IFEDEC.

La pregunta es, con los líderes estatales de Coahuila, ¿cómo para cuándo?

Ahí está Elisa Maldonado, por ejemplo, que sigue pagando el berrinche del líder nacional del PAN de no sumarse a la alianza.

Por supuesto que es lamentable lo que ocurre en Venezuela, pero Mako también tiene muchos pendientes acá.

REGIDOR ALEGA LEGALIDAD EN COMPRA DE PREDIO

El Regidor Leonardo Hernández asegura que la compra del predio que se dice, es propiedad del municipio, la hizo de manera legal.

Además reconoce que está a nombre de su esposa y que tienen años con él.

Acusa que se trata de guerra política sucia en su contra, pero ya está acostumbrado.

Aunque si todo está en orden, no se sabe por qué no quiere decir cuál es el predio, dónde se ubica y cuánto mide, pues asegura que se trata de datos personales y no está obligado a dar esa información, pero aceptó que sí hay cimientos de construcción.

Pero aunque no quiera decirlo, se supone que debería hacerlo por la ley de transparencia que los funcionarios deben cumplir sobre declaraciones patrimoniales.

ALISTAN MOTORES ALCALDES ELECTOS

El alcalde electo de Monclova, Carlos Villarreal, se reunió con los alcaldes electos de la Región Centro para comenzar un proyecto que impulse a esta zona de Coahuila.

Ahí estuvieron Sara Irma Cantú Pérez, alcaldesa electa de Ciudad Frontera, Fernando Juárez Santos, alcalde electo de Candela, Daniela Elizabeth Durán Soto, alcaldesa electa del municipio de Escobedo, Yolanda García Valdez, alcaldesa electa de Abasolo, Yesica Sifuentes Zamora, alcaldesa electa de Castaños y Sergio Sisbeles, enlace en la Región Centro Desierto.

Se habló de todos los temas, pero lo importante es que coinciden en planificar y ejecutar acciones y programas que tienen que ver con el desarrollo de la Centro.