FUERA DE CONTRATO

OTRA SEMANA MÁS DE COMENTARIOS Y ANGUSTIA

Hoy inicia una nueva semana la última de julio y sigue la angustiosa espera por parte de miles de trabajadores de Altos Hornos de México, en realidad ya no tiene caso hacer más comentarios es tanto como enrarecer el ambiente y en cierta forma crear pánico entre los involucrados.

También es cierto el sector comercial registra una fuete baja en la presencia de consumidores, si hay movimiento pro muy diferente a otros años, los que parece que no tienen problemas son los restaurantes de prestigio en realidad que todos los días se encuentran llenos.

Claro que es diferente el segmento de mercado porque lo mismo ocurre con el Beis bol, la gente no deje de asistir al juego de pelota, en ese aspecto cuando se llena es porque el equipo va bien en el standing, al menos es la impresión que año tras año se registra e n el llamado rey de la pelota.

Ojalá y haya más cordura al momento de manejar información sobre el tema de AHMSA la gente ya no haya a quien hacer caso, mientras sigue la desesperación por conocer la quiebra de la empresa y la liquidación que podrían recibir los trabajadores hasta eso hay que esperar el remate.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, por cierto muy buena para reflexionar sobre todo para personas que nos encontramos en el atardecer de nuestras vidas y en ocasiones hay que leer para despejar la mente, adelante con la lectura.

LA EDAD NO ESTÁ CONTENIDA EN NUESTRO ADN

El envejecimiento es un programa de control mental. Es mentira que la gente muera de vieja porque la "edad" de nuestro ADN en las células no existe. Nuestras células corporales se renuevan constantemente, incluso en los ancianos. Hay muchos errores en la reproducción celular, pero siempre hay una razón biológico-emocional para nuestra muerte.

No es tan fácil morir para un hombre que el corazón y los pulmones dejen de funcionar,

no se muere gente de vejez o enfermedad, la gente muere por sus conflictos emocionales que llevaron a este envejecimiento y después a la muerte. No hay edad para nuestro ADN, creamos límites con los años en los que nuestro cuerpo muere.

El envejecimiento viene del pensamiento negativo y de un bajo estado de dominio vibracional. Si no tenemos la creencia limitante de que es normal envejecer, entonces no envejeceremos o al menos no al ritmo de que el envejecer es "normal". Esto porque nuestra piel se renueva cada 3 meses.

Sangre - Cada 6, los pulmones se renuevan cada año, el hígado se recupera en 18 meses. El cerebro restaura completamente sus células cada 3 años. El esqueleto se regenera completamente en 10 años Cada músculo y tejido se regenera en 15 años. Hasta nuestra personalidad se renueva cada 7 años.

Debemos asegurar nuestra regeneración por todos los medios - con comida, aire, agua que traemos, y sobre todo con pensamientos e información acerca de nosotros mismos, que nos nutren en esta etapa de la vida, que nos ayude a seguir con un pensamiento sano de amor a nosotros mismos.

Un secreto cuidadosamente ocultado de nosotros es que nuestro ADN no contiene datos sobre nuestro envejecimiento. El programa de envejecimiento es creado enteramente por nosotros en nuestra cabeza, a través de nuestras creencias y creencias ganadas en el entorno en el que nacimos, crecemos y vivimos.

Estamos tan arraigados que creemos que esta es una forma normal de vivir, envejecer y morir. Afortunadamente para nosotros, la realidad es muy diferente. No es un secreto que cuando estamos perdidos en el pasado, siempre estamos mirando hacia el futuro.

Y en realidad es importante dejar el pasado atrás y seguir adelante, para vivir y cambiar el Presente en tu mente

Bonita reflexión, verdad?

Dios nos bendiga

Nos leemos mañana..