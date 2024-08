Entre Líneas.

La falta de respeto de Tony Flores

El Diputado de Morena Tony Flores no se quita el sombrero ni para los honores a la bandera. De hecho, no lo hace ni en las sesiones ordinarias del Congreso del Estado y muy al estilo vaquero, con camisa a medio abrochar, así acude a "legislar", porque parece que piensa que anda dando la vuelta en la Plaza de Múzquiz y no trabajando.

Este jueves se hizo una de las celebraciones programadas para conmemorar el Bicentenario de la hermandad de Coahuila y Texas con la inscripción en letras doradas "Coahuila, 200 años de grandeza" ahí en el Congreso del Estado.

Fue, por supuesto, un magno evento histórico que inició con todos los honores a la patria, pero al llegar el momento del saludo a la bandera y de cantar el himno nacional, Flores ni enterado de los protocolos.

Parece que pasó de noche las clases de educación cívica, le hace falta un repaso.

Va FGE contra anexos clandestinos

Finalmente se acordó la verificación de anexos y centros de rehabilitación en Coahuila, acciones muy necesarias y esperadas para que no siguieran ocurriendo más abusos e incluso homicidios en estos sitios.

Fue el titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien anunció que a partir del lunes inician los operativos para supervisar que estos lugares cumplan con las normativas obligatorias de Salud, Protección Civil y de seguridad.

Han sido varías las voces que han hablado del tema para poder tener un control de los anexos e incluso, se ha pedido información a los Ayuntamientos para censarlos, pero no hay respuesta.

El Fiscal ya advirtió que irán también a los que operan de manera clandestina y no tanto con el propósito de clausurarlos, sino que cumplan las medidas necesarias para que estén en regla y no ocurran más situaciones de riesgo para los internos.

Alista Gobernador Manolo Jiménez gira por Texas

El gobernador Manolo Jiménez adelantó que la próxima semana realizará una gira multi temática en Texas.

En su mensaje en el Congreso del Estado con motivo de la inscripción con letras doradas en el recinto para conmemorar el Bicentenario de Coahuila y Texas, el mandatario dijo que la intención es fortalecer la relación con dicho estado norteamericano y consolidar los proyectos que se establecieron durante la primera gira que realizó como gobernador electo.

Preocupan casos de personas no localizadas en la Región Centro

La Región Centro de Coahuila enfrenta una problemática de personas reportadas como no localizadas.

Son al menos diez casos los que se han registrado entre los que se encuentran seis hombres y cuatro mujeres.

La más reciente es Ángela Paulina Valdez Córdova, una joven de 14 años de edad, habitante de Monclova, quien fue reportada como desaparecida el pasado 13 de agosto.