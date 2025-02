MORENA NO PUEDE EN COAHUILA

Y parece que nada funciona en Morena para abrirse camino en tierras coahuilenses; y es que mientras la Presidenta mantiene índices de popularidad por encima del 68%, en nuestro estado el avance de Morena es nulo, casi imperceptible, por los conflictos y las pugnas internas que trae Diego del Bosque.

Delegados del Bienestar vienen y delegados del Bienestar van, y nada más no logran cambiar el mapa político y las preferencias de los coahuilenses, que con todo y todo, colocan al Gobernador Manolo Jiménez, como uno de los mejores evaluados por sus paisanos, también con un 65%.

Según la encuestadora CE Research, el gobernador de Coahuila, , se posicionó como el primer mandatario priista en liderar el Ranking de Gobernadores, según el ranking al inicio de febrero de 2025.

El segundo lugar de la medición correspondió a la panista Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, y el tercer puesto lo ocupó la también panista Libia Denisse García, de Guanajuato.

También Coahuila repitió en primer lugar de aprobación en combate a la pobreza, eficiencia de servicios de salud estatales y combate a la inseguridad... ¿Qué tal?

Y LA CONSTITUCIÓN ¿APÁ?

En un culto cristiano, convirtió Jacobo Rodriguez Alcalde de Piedras Negras, la llamada conferencia mañanera, que realiza cada día desde el ´púlpito´ de la Presidencia Municipal, evento que es un ´copy paste´ de los cultos a la vanidad que puso de moda AMLO.

Y si bien es cierto que no está de más algo de ayuda divina para sacar adelante una administración tan ´emproblemada´ como la de Piedras Negras, no hay que olvidar el laicismo que debe prevalecer en todas las instituciones de gobierno.

Nadie desoye el mensaje que dio el Pastor Alfredo Martínez, dando lectura al salmo 37, versículo 5, encomendando a Jehová los caminos. Pero que pensaran los ciudadanos católicos, los mormones, los judíos, los gnósticos o los ateos. ¿Para ellos no hay gobierno representativo?

Y es bastante simbólico que comience así su mañanera, en pleno 5 de Febrero, día de la Constitución Mexicana, pasando por alto lo dicho en el Artículo 130, utilizando la creencia religiosa para ganar adeptos o al menos refrenar a sus detractores, algunos de ellos disfrazados de reporteros que le hacen exigencias, a la altura de las mismas que él sembró cuando fue dos veces candidato.

No es lo mismo, exigir, que ser exigido, y esa es la lección que está aprendiendo Jacobo en su primer mes como Alcalde. Y en este contexto, no se vale usar los salmos como amuleto, una especie de ¡Detente Satanás!

Hay que recordar que el hermano Jacobo, gobierna para todos los nigropetenses, quienes a su vez tienen derecho ´Constitucional´ a tener creencias religiosas, no tenerlas, o para dejar de tenerlas, y sus gobernantes deben respetarlos, sin ningún tipo de imposiciones dogmáticas.

CUCHARA GRANDE

Y los que se despacharon con la cuchara grande, fueron los ex directivos de Seguridad Pública y mandos medios de Monclova, principalmente de Control de Accidentes; y es que según el Regidor de dicha cartera, cada fin de, caen en promedio 30 conductores por diferentes faltas, desde conducir borrachitos, hasta provocar choque.

La tarifa para liberar los carros es de 8 mil pesos. Hágale usted cuentas 8x30, nos da cerca de 240 mil pesos semanales, de los cuales no hay ningún registro en las arcas municipales, ahora multiplíquelo por cuatro semanas del mes, hablamos de casi un millón de pesos, ahora multiplíquelo por 12... Mic, mic, como diría Teo, pero Teo González, no el legislador.

GUARDIA NACIONAL

Bastó una amenaza de arancel, para que el Gobierno Federal iniciara este mismo martes el envío de 10 mil elementos de la Guardia Nacional, que van a fungir como muro viviente para frenar el flujo de migrantes ilegales y tráfico de fentanilo.

10 mil hombres para vigilar los 3 mil 152 kilómetros de la frontera que tiene México con Estados unidos. A cada uno le tocaría vigilar algo así como 3.1 kilómetros de frontera. ¿No sería más fácil, frenar a los migrantes desde la frontera sur? Son solo 871 km de frontera; conste es pregunta.

Y sobre el fentanilo, pues dijo la Presidenta que aquí no se produce, ya que no tenemos laboratorios sofisticados como los de Breaking bad, pero el de las últimas temporadas, no el del camioncito, porque ya se hubieran intoxicado todos.

Hasta aquí mi reporte....

Nos leemos mañana!