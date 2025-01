Lo que ocurre en Freightcart es para pensar

Todo indica que los trabajadores de la empresa FreightCar aún no alcanzan a entender lo que ocurre con el mercado del Ferrocarril, no es responsabilidad de la empresa aplicar acciones laborales, se tiene que entender que es por necesidad y en un intento por no aplicar reajuste masivo.

La verdad que todo el sector de la exportación se encuentra en las mismas condiciones, a la expectativa por la política arancelaria del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien sigue con su intención de conseguir que todas las empresas que exportan al vecino país regresen.

Por principio las armadoras tendrán que pensar en su futuro inmediato aunque claro que el precio de las unidades automotrices en aquel país subirán y pues es cuando se corre el riesgo de que la actividad baja y con ello llevarse de encuentro miles de empleos, por esa acción arancelaria.

Todo eso obliga a trabajadores de empresas exportadoras analizar como corresponde el entorno, no es fácil lograr dar marcha atrás, el Presidente de Estados Unidos no dará marcha atrás, es un hecho que aplicará aranceles y por supuesto pegará en miles de empleos en México.

Por otro lado, Leija aprovechó la visita de los diputados Jericó Abramo y Teodoro Kalionchiz, para tocar el tema de Altos Hornos de México, aunque como dijeron ambos legisladores es un punto que corresponde atender a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha dicho que si hay plan de rescatar la empresa.

Mientras la incertidumbre sigue entre los ex trabajadores toda vez que no hay para cuando se les empiece a pagar no solo sus salarios y prestaciones también la liquidación por antigüedad un punto en el que nadie quiere hablar, prefieren callar hasta conocer la realidad de este tema.

No hay duda que es un asunto mucho muy pesado, en cierta forma complicado el escenario a recordar que no será fácil el remate de bienes, además la intención es que la empresa se venda al cien por ciento es decir que no se fraccione porque entonces se complicaría más las cosas.

Por supuesto que no es solo decir ya se remata, no es vender cualquier cosa, ojalá y haya respuesta del Gobierno Federal, la verdad es la única manera de destrabar este serio problema que mantiene inquietos a miles de ex trabajadores afectados por la paralización de la siderúrgica.

De Hércules escriben para informar que las cuadrillas de Comisión Federal de Electricidad continúan trabajando a marchas forzadas para instalar equipo y evitar que de nueva cuenta vuelva a suspenderse el servicio, como ocurrió hace unos días, afectando a las familias de ese mineral.

Hay que recordar que desde siempre AHMSA cubría el costo del servicio, las familias no pagaban, pero a raíz de la paralización dejó de pagar, de cualquier forma no se suspendió la atención pero con limitantes el uso constante de calefactores ocasiona que la red truene y falla el servicio.

Recuerdan que en el Mineral hay adultos mayores, personas que se niegan abandonar el pueblo minero, muchos de ellos tienen familiares tanto en Coahuila como en Chihuahua pero no quieren salir, prefieren soportar la falta de servicios primarios como la luz y el agua potable.

Se tiene que ser honesto y recalcar que la reapertura de esa fuente de empleo en verdad que no es fácil, dicen que no se requiere el ferroducto que el mineral lo pueden enviar por ferrocarril, pero hay que tomar en cuenta las condiciones en que se encuentran las minas en cierta forma inoperables, duro pero es cierto.

Nos leemos mañana..