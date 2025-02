Ven la tempestad y no se hincan

Es claro que los ahora ex trabajadores de Altos Hornos de México no se le quita la costumbre de hablar y responsabilizar al Sindicato Democrático e Ismael Leija, del estado que presenta la negociación, siguen con ataques pero sin ofrecer nada porque en realidad nada se puede lograr.

Tan simple como para recordar que los trabajadores de Hércules, la Perla y Cerro de Mercado siguen igual sin recibir beneficio alguno y es cuando vuelve a surgir la pregunta porque nadie se acuerda de ellos, simplemente porque la instrucción es no tocar al Sindicato Minero.

Al menos los que conocen del caso pueden dar testimonio de ello, Ervey Valenzuela, es quien ahora sale con que el Síndico y Leija son culpables y la pregunta obligada es que pasa en Hércules, Cerro del Mercado y la Perla, si ya hubiera solución entonces otro gallo cantaría.

Hay que ser honestos, a estas alturas del partido lo que se necesita es mantener la calma, total nada se puede hacer o quien diga lo contrario que marque el camino a seguir para la solución real, así se encuentra el panorama, creo que nada les han enseñado los años, al menos es lo que se ve.

Por otro lado, hay quienes dicen que es necesario que se pongan a investigar si los que siguen en las puertas son en realidad ex obreros porque es raro que todavía permanezcan bajo el supuesto de que vigilan para que nada sala, detener el saqueo cuando todos sabemos que es falso.

Todo sale por otras partes, la empresa es grande entonces si se suma que no hay vigilancia entonces pueden sacar todo por las bardas como lo están haciendo nadie detiene el saqueo y no se puede negar es un error o mentira pensar que con seguir en las puertas todo se detiene.

Creo que en ese aspecto se contaminó con el supuesto de que protegen los bienes, otro aspecto es que poco a poco cayó el apoyo de la comunidad, incluso ya no hay nadie en los cruceros los pocos siguen en el punto nueve y la puerta cuatro, como que entienden seguir son seguro social y sin Infonavit es un riesgo para el futuro.

Así se encuentra la cosa y nadie puede decir lo contrario, cuestión de analizar el ambiente y entender que seguir en las puertas no es garantía de detener el saqueo, pero bueno cada quien es libre de aceptar la forma de perder el tiempo, la verdad nada se detiene, los robos a diario se reportan.

En otro tema, la decisión del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, de detener por un mes el incremento en aranceles es un respiro para las empresas exportadoras pero la verdad que hay algo oculto en esa postura, dicen que quieren una persona para detenerla y llevarla a los Estados Unidos.

Lo que interesa es que la Presidenta logró algo bueno claro temporal pero es la manera de negociar, con respeto a la soberanía nacional y al Tratado Comercial, es un aspecto que en realidad tiene mucho mar de fondo y por supuesto que no pasa mucho tiempo para conocer la realidad.

En este sentido Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dice que el nerviosismo entre los empresarios exportadores no se termina la tregua es para tomar las cosas como corresponde, las presiones del Gobierno Americano lleva otro interés.

No hay duda que es lamentable que en este escenario hay personas que se encargan de opinar sin conocimiento de causa, incluso muchos no saben ni conocen lo que es el arancel y como quiera opinan, creo que lo mejor es guardar silencio, las cosas pueden empeorar si no hay una buena negociación.

Nos leemos mañana..