40 Líneas transportistas y mil tráileres migraron

Por la caída en la actividad ante el cierre de Altos Hornos de México, un grupo de 40 transportistas junto con mil unidades migraron de la región, se encuentran en diversas partes de la república principalmente en puertos a donde llegaron para estar en condiciones de seguir en activo.

Juan Gerardo Bortoni González, presidente de la Cámara Nacional del Auto Transporte de Carga Regular, dijo que lo que ocurrió con AHMSA es una dura experiencia que les dejó como tarea para en el futuro no depende de una sola empresa, se tiene que diversificar la actividad.

"En general en el país la situación se encuentra muy complicada, pero en la región arreció con más fuerza por el cierre de la principal empresa, eso nos obligó a que cuando menos el 50 por ciento del parque vehicular haya migrado a otras partes del país, no hubo de otra más que buscar otro mercado" indicó.

Señaló que el destino de las unidades son los puertos en donde la actividad es buena pero es lamentable que no haya manera de regresar mientras no se solucione lo de Altos Hornos de México no habrá manera de regresar, seguirán trabajando en donde tengan opción de cargar los tráileres.

Por otro lado, al parecer la manifestación de personal del IMSS y derechohabientes surtió efecto y desde el jueves por la noche de manera parcial empezó a funcionar el sistema de aire acondicionado, aunque para que toda la clínica siete en sus dos bloques se encuentren al cien por ciento habrá que esperar a inicios de semana.

En este sentido el consejero estatal de la institución Humberto Prado Montemayor, dijo que tiene información oficial en el sentido de que ya se resolvió el problema que afectaba por igual a pacientes y trabajadores por la elevada temperatura que se registraba en el interior de la institución.

Señaló que la demora en reparar los daños es por lo grande de los aparatos se tuvo que llevar varios días para reparar los daños, de esa manera ya se reanudó el servicio aunque será por partes tomando en cuenta que los dos edificios son grandes por lo tanto hay que esperar.

"De que se atendió el problema de eso no hay duda, la información que tengo es en el sentido de que desde el jueves por la noche empezó a funcionar el sistema de aire acondicionado, eso es favorable porque termina con las quejas tanto de trabajadores en general como de pacientes" indicó.

En otro tema, los ahora ex trabajadores de Altos Hornos de México, poco a poco empiezan a reaccionar, sobre todo porque conocen que el apoyo que reciben de la población bajo de manera considerable y se justifica tampoco van a apoyar de manera económica todo el tiempo.

Además es bueno recordar que cuando salieron a "botear" hubo extraños que se involucraron y con ropa de AHMSA pedían el respaldo de la sociedad, eso ocurrió principalmente en el libramiento, es decir aprovechaban la gente de paso para sacar beneficio.

También es cierto, entre ellos hubo reclamos porque no se repartía el dinero de manera equitativa, un sinfín de aspectos que han salido en todo este tiempo pero lo cierto que en las puertas de manera inexplicable aún hay personas que dicen vigilan que nada salga, que no haya saqueo.

Pero eso es en teoría de todos es conocido que el robo o saqueo como se quiera calificar persiste, claro son cosas que se pueden mover, por aquello de que hubo alguien que dijo ya no habrá nada para vender, claror que es una versión fuera de orden ni modo que se lleven el alto horno y el área de laminación, así las cosas.

Nos leemos mañana..