Acertada la postura del vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, cuando dice que es necesario cancelar eventos colectivos a donde acuden muchachos y puso como ejemplo el baile del pasado fin de semana en la plaza de Toros de San Buenaventura, estuvo a reventar y puede ser foco de contagios.

Dice que son eventos no prioritarios pero ha final se corre el riesgo de que pegue en la comunidad y tener que aplicar drásticas acciones como es reducir la movilidad, ordenar cierre general o bajar los horarios de atención, eso afectaría a todos en general por ello se tiene que analizar este punto.

"Las estadísticas de contagios van en aumento, todos los días suman más los afectados, eso de cuidado, tampoco se descarta que de un momento a otro cambie el semáforo sanitario, eso puede ocurrir por la elevada incidencia, por ello lo que se debe hacer es aplicar acciones en áreas no prioritarias" afirmó.

También sugiere actuar en antros y centros de diversión a donde se dan cita muchachos, está claro que no se aplica ni la sana distancia ni se respeta el aforo, ya en el interior se retiran el cubre bocas, son aspectos para analizar y sobre todo actuar, antes de que sea tarde, aclara.

Por otro lado no se tiene fecha para la entrega del medio ahorro, ni para obreros de AHMSA Uno ni la dos, la dirigencia sindical actúa con prudencia y no da fechas, es lo correcto, mientras no tengan nada oficial lo correcto es esperar, después hay broncas con la raza si no depositan el día señalado.

Además hay que recordar que el Contrato Colectivo de Trabajo, establece que el medio ahorro se entrega en la segunda quincena de julio, es decir el último día de este mes vence el plazo, eso se debe entender y recordar por parte de trabajadores que son los interesados en recibir su lana.

Incluso entre ellos manejaban que el 22 es decir este jueves pero la dirigencia sindical aclara que no es cierta la versión, que aún no hay fecha, y es bueno fijar postura, es la manera de respetar a los obreros, no confundirlos con algo que no es cierto como en este caso que manejaban día.

También es bueno recordar que esa lana es para reforzar la economía familiar por el inicio de un nuevo ciclo escolar, cuando se presentan gastos extraordinarios y afecta la economía, además el ciclo escolar inicia a finales de agosto por lo tanto hay tiempo de preparar esos gastos, así de fácil la cosa.

En otro comentario la semana pasada platicábamos sobre el olvido en las Minas y ayer por la mañana corrió la noticia de una explosión en la mina La Pasión de Ocampo Coahuila, de acuerdo a información el accidente cobró la vida de dos mineros.

También se conoce que dejó a otro más con heridas de gravedad, ante la noticia de inmediato se movilizó a cuerpos de rescate y autoridades, y lo más seguro es que de nueva cuenta regresen las promesas de que actuaran pero todo va a quedar en el olvido.

La historia no miente y consigna la realidad, el ruido que se levanta tras un accidente queda en el olvido en un mes ya no se vuelve a comentar nada, desparecen las supuestas buenas acciones para proteger a carboneros, todo seguirá igual.

Y no es por mala onda pero lo que se alcanza a observar es la indiferencia oficial, la Secretaría de Trabajo Federal es la encargada de vigilar los yacimientos mineros, tanto d carbón como de diferentes minerales, al pendiente de lo que sigue en los próximos días.

Fue la semana pasada cuando el obrero de AHMSA Jesús Sibrian Martínez, destacó que los pocitos, minas de arrastra y cuevas van en aumento, eso es para cumplir con los pedidos de carbón a Comisión Federal de Electricidad, como son yacimientos pequeños no se encuentran en condiciones de aumentar volumen de extracción.

Y es claro que señala que a los concesionarios para nada les importa la vida de los carboneros, ellos lo único que quieren es cumplir por eso van a abren a diestra y siniestra, sin medidas de seguridad ni equipo de protección, en cierta forma van a trabajar con la bendición de Dios.

En el caso de la mina la Pasión de Ocampo, se desconocían todos los detalles de cómo ocurrió, que fue lo que pasó, pero no deja de ser otra llamada de atención para la Secretaría de Trabajo Federal, el compromiso es implementar estrategias, obligar a invertir en medidas de seguridad, es lo correcto.

Nos leemos mañana..