Acertada postura, el vocero de la Sección 147 hizo un llamado a la conciencia de los trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México Carlos Garza Bernal, que todavía no tienen una sola vacuna contra el COVID-19 al señalar que es tanto para su protección como para evitar en el futuro problemas laborales.

Carlos Garza Bernal, dijo que es importante que ese segmento de trabajadores clasificados como rezagados, reaccionen y acudan al puesto de vacunación, actualmente se tiene la jornada para aplicar a todos los rezagados sin importar edad, por ello lo correcto es responder a la convocatoria.

"Hay compañeros que por decisión personal no acuden a vacunarse, al parecer no entienden la importancia de estar protegidos contra el virus que sigue cobrando víctimas, tanto defunciones como contagios masivos, eso a pesar de que los afectados están vacunados" apuntó.

Recordó que los trabajadores de AHMSA recibieron facilidades para la aplicación de la vacuna, en un par de ocasiones se instaló el puesto de vacunación en el Auditorio del ICC, además la empresa dio facilidades, cambios de turno o pase de salida sin afectar el salario ni premio de asistencia.

Por el rumbo de la 288, a pesar de no tener fecha para celebrar elección y que obreros de la planta dos de Altos Hornos de México elijan la Comisión que revisará el Tabulador Salarial y el Comité de Huelga, hay obreros que empezaron a moverse tienen interés en participar en ese proceso.

Sin embargo no hay fecha, tampoco se puede descartar que sea en los primeros diez días de febrero, tomando en cuenta que los comisionados que salgan electos tienen una dura tarea, revisar el comportamiento de precios y de esa estadística partir a negociar el incremento salarial en mayo.

Lo anterior si se toma en cuenta que el documento actual vence el 12 de mayo, pero siempre hay prorroga, entonces se estira unos días más la negociación, pero se insiste los comisionados tienen que manejar una serie de aspectos económicos y deben trabajar de tiempo completo.

No hay duda la pandemia sanitaria vino a mover toda la estructura laboral, social y familiar, pero también es cierto esto tiene que seguir no se puede detener nada, la vida sigue y eso obliga a actuar con prudencia no dejarse llevar por el canto de las sirenas en el sentido de que no pasa nada.

Del lado social, ayer comentamos sobre la supuesta agencia aduanal , es falso que en Monclova se pueda hacer el trámite para regularizar unidades extranjeras, el decreto es claro tiene que ser en la Frontera de Ciudad Acuña, incluso trasladar los vehículos al recinto fiscal que opera en aquella ciudad, aclaró Armando García Grimaldo, dirigente de la UCD nacional.

Dijo que el pasado martes acudió a Ciudad Acuña, a investigar si ya está listo el proceso, pero la respuesta en la aduana fue que todavía no arranca la regularización, que no tienen documentación para ello, tampoco información, ni donde se tendrán que colocar las miles de unidades, es decir el recinto fiscal.

Cuestionado sobre la presencia de un representante de una supuesta agencia aduanal, que ofrece manejar la papelería por 7 mil 500 pesos, indicó que es falsa la promesa, incluso dijo que se venció el plazo de 48 horas para hacer el trámite y es bueno conocer si cumplió con los primeros clientes.

García Grimaldo, señaló que hacen gestiones para conseguir que en Monclova se instale un recinto fiscal como ocurrió en las anteriores legalizaciones, de esa manera evitar que los propietarios tengan que desplazarse a Ciudad Acuña a presentar la unidad como se establece en el Decreto.

Nos leemos mañana..