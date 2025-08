Aclara AHMSA no está en venta mina

Mediante un boletín oficial Altos Hornos de México aclaró que es falsa la versión en el sentido de la venta Mina Conchas Sur y que 250 mineros serán despedidos, la empresa no ha emitido comunicado oficial y destaca que Minera del Norte fue declarada en quiebra el 6 de mayo del 2024.

Así mismo destaca que la administración de la empresa es responsabilidad exclusiva del síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, único autorizado para informar sobre las etapas y avances del proceso legal y liquidación de activos y que es falso que ahora en agosto vayan a recibir su liquidación.

Ese proceso se encuentra sujeto a la venta formal de los activos de la empresa y dicha etapa legal aún no ha sido alcanzada, por ello es necesario aclarar las cosas y en realidad que es bueno decir la verdad porque se formó una serie de comentarios todos negativos pero alcanzó a los trabajadores de AHMSA.

Y es que dicen que si en realidad se vende esa mina entonces pueden hacer lo mismo con ellos, pero se insiste es falso, no hay absolutamente nada en ese sentido por ello es importante aclarar las cosas sobre todo para no detener el proceso de quiebra y no alborotar a los trabajadores.

Por lo anterior se insiste que alguien se encuentra interesado en que no se avance que todo siga igual y como siempre sin tomar en cuenta a los trabajadores que a final son los afectados como ocurrió con el caso del cierre de la siderúrgica que dejó en la calle a miles de trabajadores.

Y se insiste porque razones no se toca las minas de Hércules, Cerro del Mercado y la Perla, en donde los trabajadores se encuentran en total abandono incluso pueblo mineros fantasmas porque pese a que les dicen que hay un emplazamiento a huelga es solo para proteger los derechos del Sindicato Minero.

Por supuesto ante la remota posibilidad de que se reactive es cuando se podría ver la verdadera intención, si en realidad es interés proteger a los trabajadores cuando menos una despensa semanal les harían llegar pero mientras no se vea la inversión por supuesto que no habrá nada.

Así es el escenario en la empresa mientras los trabajadores insisten que no van a dejar sacar nada, un aspecto que en realidad es para llamar la atención, por los riesgos que eso representa, simplemente es una orden de la juez federal, pero igual así lo pueden dejar y dejar pasar los días, meses y años, al tiempo.

En otro tema, empleados de confianza también viven tiempos mucho muy pesados, la mayoría se auto emplea toda vez que por ser personas de edad no encuentran oportunidad de trabajo, otros optaron por tramitar su pensión y evitar que con el transcurso de los días les pegue en su situación.

Y aunque parezca mentira pero hasta ex sub gerentes viven tiempos mucho muy pesados, de un día para otro les cambió la vida, el estilo de vida que tenían se transformó a grado que se ven obligados a reducir sus gastos, otros vendieron sus unidades automotrices para cubrir pagos diversos.

Otros con pensión alimenticia obligados a responder como hombres que son, es diferente la cultura y pensamiento de un sindicalizado se entiende que son personas con estudio y por cosas de la vida perdieron todo el nivel de vida, la verdad nadie en su sano juicio llegó a pensar que estarían en estas condiciones.

También hay quienes con tiempo se les dio la oportunidad de retirarse pero no lo hicieron, es el caso de sindicalizados que hace años les dijeron aquí está tu liquidación pero prefirieron sacrificar su vida y a su familia, nadie les hizo entender ahora andan en el movimiento, ver para creer.

Nos leemos mañana..