Además del ocho por ciento de incremento al salario, Altos Hornos de México autorizó 40 plantas para igual número de eventuales, por si fuera poco también ofreció que el incremento será a partir del primer día de mayo, de esa forma beneficiar a cientos de sus trabajadores.

Lo anterior se dio a conocer en el marco de la asamblea celebrada ayer en el recinto de la Sección 288 donde cientos de trabajadores aprobaron la propuesta empresarial y tomaron el acuerdo de recibir el fondo de pro huelga, al concluir la asamblea los trabajadores retiraron su dinero.

Por otro lado claro en su mensaje de Ismael Leija Escalante, cuando dijo que la unidad es fundamental y prioritaria, eso fue lo que trajo como resultado el incremento salarial y las plantas para 40 trabajadores, en su discurso también reconoció la labor ejercida por Néstor Rodríguez Falcón.

Para los conocedores del asunto sindical, eso fue un voto de apoyo par Néstor que será delegado convencionista, pero también hay buena onda en Leija, al señalar que ante todo primero los intereses de los trabajadores que los intereses personales y de grupos, que las elecciones ya pasaron.

Y tiene razón tomando en cuenta que muchas veces se ha dicho que dentro de esa organización sindical hay una mano que mece la cuna, esa es la razón por la cual siempre está en el ojo del huracán, y todo indica que después de mucho esperar vienen cosas favorables en el liderazgo.

Otro punto fue cuando reconoció la labor de Gerardo Mireles, que también dejó unidad, compañerismo y buenas cosas para el democrático, desafortunadamente el cambio de liderazgo empezó mal, totalmente diferente a la política del democrático de atender de manera directa a los obreros.

Ojalá y por el bien del democrático se ponga orden, pues como dijo Leija, viene la ratificación del contrato y recuentos en la carbonífera, de seguir el trato actual, se apuesta doble contra sencillo que en la 147 se tendrán serios problemas, se corre el riesgo del voto de castigo..

Sobre la asamblea bastante aceptable el número de trabajadores que acudieron a los trabajos, la verdad lo único que les interesa es el dinero que mucha falta les hace sus hogares, ellos serán afortunados reciben el fondo de pro huelga y en unos días más utilidades.

En otro tema el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Eugenio Williamson Iribarren, calificó de urgente la construcción de la clínica al norte de la ciudad, además de venir a solucionar un serio problema que se registra en la clínica siete, representa inversión y trabajo para el sector de la construcción.

Recordó que hace ya varios años que se autorizó la obra, incluso se manejaba que ya estaban asignados los recursos, que se tenía listo el terreno en donde estaría la clínica pero el tiempo transcurre y no hay nada, se desconocen las causas por las cuales el proyecto sigue estancado.

El resultado es malo, las quejas por mal servicio aumentan todos los días, no hay pacientes que no se quejen, la clínica siete ya no tiene condiciones para dar el servicio que los trabajadores y sus beneficiarios necesitan, algo se tiene que hacer para reactivar y recuperar esa inversión, enfatizó.

"La clínica siete ya no puede eso es una realidad, cuestión de ver las cosas como son claras y honestamente esa unidad médica fue construida hace más de 50 años cuando el número de derechohabientes era bajo, así como la población, esto ya no puede seguir en las condiciones actuales" señaló.

Nos leemos mañana..